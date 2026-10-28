Noches Capitales 2026 presenta a Babasonicos

Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales anunció su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nueva grilla y grandes sorpresas, de la mano de icónicos artistas. Otro año juntos encontrándonos en la música.

El primer artista revelado fue nada menos que Diego Torres, que luego de 7 años volvió a La Plata el 19 de septiembre con su imbatible cancionero. Y a esta agenda excepcional se suma ahora la banda argentina Babasonicos que desplegará el 14 de noviembre en Noches Capitales los sonidos de su último material “Cuerpos, Vol.1”.

La venta general se habilita con todos los medios de pago y 4 cuotas sin interés con Banco Provincia. A través de Livepass.com.ar.

Tras la salida de su nuevo disco “Cuerpos, Vol.1” Babasonicos se encuentra presentando un espectáculo único, imponente, una puesta novedosa con canciones estreno y los clásicos de siempre. Siguiendo adelante en una carrera intacta y exitosa desde sus comienzos y con más vigencia que nunca, Babasonicos se mantiene número uno en el airplay nacional como la banda más escuchada de Argentina. Siendo de los 10 artistas más escuchados por la generación zeta, Billboard los ubica en los primeros puestos de las mejores bandas de rock en español de todos los tiempos. Sumando a esta constante consagración, su último trabajo “Cuerpos, Vol.1” fue considerado uno de los discos del año por los medios especializados.

MÁS SOBRE BABASONICOS

Durante más de tres décadas, Babasonicos se ha encargado de desestabilizar al rock argentino desde el mismísimo corazón de la bestia. Pocas bandas han logrado que canciones tan incorrectas se conviertan en hits radiales y que estadios enteros, en toda América Latina, canten verdaderas barrabasadas como si se tratara de dulces e inofensivas cancioncitas pop.

Con determinación, talento e inteligencia, el grupo sostuvo una trayectoria ascendente, desde los sótanos en los que se gestó El Nuevo Rock Argentino de los ’90 hasta ámbitos que albergan a decenas de miles de personas. Luego de 13 discos oficiales editados, la búsqueda continúa.

Recientemente Babasonicos presentó “Tiempo Off (Colyn Remix)”, una nueva versión del corte de su último álbum “Cuerpos, Vol.1”. El DJ holandés le aporta su distintivo estilo a “Tiempo Off” y despliega una nueva faceta, más electrónica y bailable, de la canción.

SOBRE NOCHES CAPITALES

Noches Capitales es desde el 2024 un verdadero ritual musical que enciende el Hipódromo de La Plata, transformado para la ocasión en una sala a cielo abierto dedicada a la experiencia sonora.

Su cartelera reunió a grandes referentes como Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, Abel Pintos, Peces Raros, Miranda!, Andrés Calamaro, Guasones, Wos, Cuarteto de Nos, Dillom, Peces Raros, Ca7riel & Paco Amoroso, Él Mató a un Policía Motorizado y Cruzando el Charco, entre otros.

El recinto, con su impronta histórica y su entorno abierto, es escenario de una comunión musical que reivindicó a la ciudad y su patrimonio como territorio vivo para la creación colectiva.

Ubicado sobre avenida 44 y calle 115, el icónico Hipódromo vuelve a perfilarse como el escenario ideal para disfrutar de noches especiales, junto a grandes artistas, nuevos talentos y un público que comparte la experiencia entre amigos o en familia.

La propuesta se completa con comodidades de primer nivel: estacionamiento propio, una amplia y diversa oferta gastronómica con sello local, un sector VIP con vista preferencial y activaciones artísticas que acompañan cada jornada entre show y show.

En su última edición Noches Capitales vibró junto a 10 artistas consagrados durante 11 fechas inolvidables, conformando una de las grillas más explosivas del 2025 que seguramente doblará la apuesta este año, celebrando a cielo abierto la música argentina junto a multitudes.