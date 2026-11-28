Si estás buscando trabajo en La Plata y la Región, los clasificados de EL DIA reúnen nuevas oportunidades laborales en distintos rubros. Esta semana hay búsquedas para profesionales, personal gastronómico, cajeros, repositores, choferes y empleados de comercio, entre otros puestos.

En un contexto económico complejo, estas propuestas representan una oportunidad para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o encontrar una nueva alternativa de empleo.

Las ofertas laborales de esta semana

Marketing y profesionales

Asistente de Marketing: búsqueda orientada a licenciados en Marketing, Comunicación, Relaciones Públicas o carreras afines. Se requiere experiencia en plataformas digitales, métricas y producción de contenido. Enviar CV a: buscarvcyc@gmail.com.

Fonoaudiólogo/a: hogar de adultos mayores de La Plata busca profesional con experiencia en evaluación y tratamiento de trastornos de la deglución. Enviar CV a: recursoshumanossc2026@gmail.com, asunto “Fonoaudióloga”.

Terapista ocupacional: hogar de adultos mayores busca profesional para actividades de estimulación, rehabilitación y promoción de la autonomía. Enviar CV a: recursoshumanossc2026@gmail.com, asunto “Taller Ocupacional”.

Gastronomía

Ayudante de cocina: El Perla busca personal para sus locales de Diagonal 73 esquina 55 y avenida 25 esquina 511 bis. Presentarse personalmente con CV.

Cocinero/a: Belgian busca personal para trabajar en City Bell, de 9 a 15. Se requiere un año de experiencia. Enviar CV a: belgian.cvs@gmail.com.

Atención al público: local gastronómico busca empleada de entre 25 y 35 años, con experiencia y disponibilidad horaria. Se requiere vivir en Gonnet o alrededores. Enviar CV a: namasu.sushiandwok@gmail.com.

Ayudante de cocina: importante empresa gastronómica solicita personal con experiencia. Presentarse con CV en calle 48 Nº 612 esquina 7 o enviar a confiteriaritz.lp@gmail.com.

Supervisora de comedor: empresa gastronómica busca personal para coordinar el servicio y al equipo de trabajo. Se requieren al menos cuatro años de experiencia. Enviar CV a: bus2010laplata@hotmail.com, asunto “supervisor/a”.

Comercio y ventas

Cajera, fiambrera y repositor: supermercado busca personal con experiencia. Presentarse con CV en 137 y 523.

Asesor comercial de planes de ahorro: Cityssan La Plata busca perfiles con experiencia en ventas, preferentemente del sector automotor, y carnet de conducir. Enviar CV a: rrhh@cityssan.com.ar, asunto “Asesor Comercial LP”.

Repositor: supermercado de 505 y 8 busca personal.

Cajera: supermercado ubicado en 116 bis entre 88 y 89 solicita personal con experiencia. Contacto: 221-661-3939.

Repositor: se busca personal con experiencia para supermercados de 136 entre 64 y 65 o de 153 y 49.

Repositor: supermercado Melanie busca personal con experiencia para los turnos mañana y tarde. Edad requerida: entre 20 y 28 años. Dirección: diagonal 73 entre 41 y 42.

Relaciones Públicas y venta de publicidad: se busca personal. Enviar CV por WhatsApp al 221-350-5648.

Venta por catálogo: Arbell busca líderes con equipo para comercialización de cosméticos. Contacto: 11-6901-0065 (Patricia Becerra).

Transporte y oficios

Chofer de taxi: se requiere experiencia, residencia en La Plata y conocimiento de radio y GPS. Turnos de 8 y 12 horas. Pago del 35%. WhatsApp: 221-488-2522.

Chofer de taxi: se busca persona responsable, mayor de 50 años, residente en Los Hornos. Jornada de 8 horas. Celular: 221-459-7871.

Chofer con licencia D1: búsqueda orientada a residentes de San Carlos y Romero. WhatsApp: 221-506-4160.

Chofer para agencia de remises Horizonte: se requiere registro profesional y referencias comprobables. Enviar CV y foto del registro a: c.r.platense@gmail.com.

Chofer de taxi: se ofrece vehículo para alquiler. Contacto: 221-436-3547. Dirección: 91 esquina 8.

Medio oficial pintor de automóviles y oficial chapista: búsqueda de personal. Dirección: 43 entre 141 y 142 Nº 2329.

Personal de mantenimiento: empresa gastronómica requiere experiencia mínima de dos años y edad de entre 30 y 45 años. Enviar CV a: bus2010laplata@hotmail.com, asunto “mantenimiento”.

Otras oportunidades

Asesoría laboral integral: servicio de orientación para mejorar la búsqueda de empleo y preparar el CV. Consultas al 221-202-5735.

Proveedor tecnológico: se busca colaboración a largo plazo en Web3, gamificación, Big Data e inteligencia de gestión. Se solicita perfil institucional, portfolio, CV y carta de presentación. Contacto: founder@institutozuccarelli.com.ar.