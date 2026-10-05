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Pimpinela hizo vibrar al Hipódromo de La Plata con “Noticias del Amor”

Lucía y Joaquín Galán se presentaron el 3 de octubre ante el público platense con un recorrido por más de cuatro décadas de canciones, historias y clásicos que atraviesan generaciones

Por Redacción

El Hipódromo de La Plata fue escenario de una nueva presentación de Pimpinela, que llegó a la ciudad con “Noticias del Amor”, el espectáculo que viene recorriendo América y España y que recientemente fue distinguido con dos Premios Estrella de Mar: Mejor Recital y Estrella de Mar de Oro 2026.

La noche propuso un recorrido por diferentes etapas de la historia del dúo. Desde sus primeras canciones hasta los grandes éxitos que marcaron las décadas del 70, 80, 90 y 2000, el repertorio permitió reencontrarse con algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria.

El show comenzó con “Vivir sin ti no puedo” y continuó con una selección que incluyó clásicos como “Esto no es amor”, “Yo que soy”, “A esa”, “Por ese hombre”, “Mi vida”, “Traición”, “La telenovela”, “Se va, se va”, “El amor no se puede olvidar”, “La familia” y “La trampa”, entre otros.

Uno de los momentos centrales llegó con “Cuando lo veo”, seguido por “Lloro”, mientras que hacia el tramo final aparecieron dos de los títulos más emblemáticos de Pimpinela: “Olvídame y pega la vuelta” y “Hay amores que matan”.

Más allá de las canciones, “Noticias del Amor” combina música, relatos, humor y momentos de interacción entre Lucía y Joaquín, recuperando una de las características que convirtió a Pimpinela en una propuesta única dentro de la música popular en español: transformar las historias de pareja y los vínculos cotidianos en canciones que forman parte del imaginario de varias generaciones.

Acompañados por su banda, los hermanos Galán desplegaron una puesta en escena de gran producción y reafirmó la vigencia de un repertorio que continúa encontrando nuevos públicos sin perder su vínculo con quienes lo siguen desde sus comienzos.

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