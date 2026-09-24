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Pimpinela llega a La Plata con sus “Noticias del Amor”

Por Redacción

La presentación de Lucía y Joaquín Galán será en el Hipódromo de la capital bonaerense, con una experiencia renovada, inaugurando oficialmente una nueva disposición del predio. Será con ubicaciones sentadas: una mejora pensada para seguir elevando la experiencia del público y adaptarse a las necesidades de determinados shows de gran convocatoria.

Cómo sacar las entradas

Para el concierto del 3 de octubre las entradas ya están a la venta por sistema Livepass, con la posibilidad de adquirirlas en cuatro cuotas sin interés con tarjetas del Banco Provincia.

Noticias del amor

Más que un concierto, este espectáculo es una celebración de la vida y los vínculos. “Noticias del Amor” invita al público a un viaje audiovisual de gran impacto, donde Lucía y Joaquín abren su corazón a través de una puesta en escena que fusiona la emoción más profunda con esos momentos de comedia que tanto los caracterizan.

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