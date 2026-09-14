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Promo especial en Baobab: 25% de descuento y 6 cuotas sin interés

Por Redacción

Este jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de septiembre, Baobab invita a sus clientes a aprovechar una promoción especial junto al Banco Provincia, con beneficios para renovar el equipamiento y la indumentaria para actividades al aire libre.

Durante las jornadas, quienes abonen con tarjetas Visa o Mastercard de Banco Provincia podrán acceder a un 25% de descuento y 6 cuotas sin interés, una propuesta que alcanza a todos los artículos disponibles en el local.

La promoción incluye opciones para distintas actividades y necesidades: calzado de trekking, pantalones, buzos y toda la indumentaria; zapatillas para running y trail running; bolsas de dormir, mochilas y una amplia variedad de artículos de camping.

Además, Baobab ofrece una alternativa para quienes quieran asegurarse el producto antes del fin de semana: se puede pasar durante la semana, reservar el artículo elegido y retirarlo el viernes o sábado, aprovechando igualmente la promoción del Banco Provincia.

La propuesta es una oportunidad para quienes buscan prepararse para una salida, renovar su equipo o incorporar indumentaria y accesorios para disfrutar de actividades al aire libre con una financiación especial.

La cita es el jueves 17, viernes 18 y sábado 19 de septiembre en Baobab, donde estará vigente el beneficio de 25% de descuento y 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard de Banco Provincia.

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