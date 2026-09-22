Reciba EL DIA en su casa los domingos y aproveche descuentos con los cupones

Este domingo, el diario EL DIA volverá a ofrecer una cuponera exclusiva con promociones y descuentos en productos para el hogar, indumentaria y libros. La propuesta permitirá acceder a precios especiales en distintos artículos y, además, los socios del Club EL DIA tendrán beneficios adicionales.

Entre las opciones para equipar la cocina habrá un set de ollas y colador a $14.900, pizzeras a $9.900 y sets de torteras a $12.000. Los socios del Club EL DIA contarán, además, con un 20% de descuento en los productos destinados al equipamiento del hogar.

La propuesta también tendrá opciones para los hinchas de Estudiantes. Se ofrecerán remeras roja y blanca del León a $13.000 para socios, frente a un precio de lista de $15.000.

En cuanto a los libros, la cuponera incluirá ocho títulos vinculados con la historia de Estudiantes, que estarán disponibles a $20.000 cada uno. También habrá dos ediciones especiales: “Rugió el León” y “Una Estrella Más”, con un precio de $11.900. En estos últimos dos títulos, los socios del Club EL DIA tendrán un 20% de descuento.

Los productos de indumentaria y los libros podrán adquirirse en Raiders Jeans, ubicado en calle 47 Nº 609, de 9 a 20. Además, la totalidad de las promociones estará disponible en la sede central de EL DIA, en diagonal 80 Nº 817, que atenderá al público de 9 a 16.

Todo lo que trae el diario EL DIA del domingo

Además de los descuentos, la edición dominical de EL DIA llegará con el suplemento Temas, que ofrecerá una variedad de contenidos sobre actualidad, sociedad, salud, literatura, espectáculos y entretenimiento.

Entre los temas destacados estará la dificultad creciente para relacionarse en tiempos de hiperconectividad, con un informe sobre cómo estar conectados no siempre significa estar acompañados.

El suplemento también abordará la transformación de la nutrición, entre los medicamentos utilizados para bajar de peso y la importancia de incorporar hábitos saludables. En esa línea, habrá notas sobre longevidad y sobre la importancia de comenzar a construir con anticipación la vejez que se quiere transitar.

La literatura tendrá también un espacio destacado, con una reseña del libro “Historias de letras, palabras y frases”, de Daniel Balmaceda, una entrevista a la escritora platense Inés Busquets y un recorrido por la obra de Alejandro Dumas y su capacidad para acercar a los jóvenes al mundo de los libros.

Además, habrá historias curiosas y humanas, como la de una pareja que se conoció por casualidad, nunca intercambió teléfonos y, con el tiempo, terminó camino al altar.

En las páginas de espectáculos se podrán encontrar críticas de películas, series y programas, mientras que también habrá un repaso por la Fashion Week de España.

Para quienes disfrutan del jardín, el suplemento incluirá consejos sobre las flores que se multiplican por sí solas y llenan de color los espacios verdes. También habrá una nota sobre los llamados tratamientos “detox”, qué hay detrás de la idea de “limpiar” el organismo y qué dicen los especialistas.