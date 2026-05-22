Se pronostica un invierno crudo y Baobab tiene la guía para afrontarlo

Con la llegada de las bajas temperaturas, encontrar el abrigo adecuado se vuelve clave. En ese contexto, Baobab, uno de los comercios históricos de indumentaria outdoor de La Plata, presentó su local completamente renovado y amplió su propuesta para afrontar la temporada invierno 2026 con más espacio, nuevas marcas y una mayor variedad de productos.

El tradicional comercio platense duplicó prácticamente su superficie y reorganizó todos sus sectores para ofrecer una experiencia más cómoda a quienes buscan desde ropa técnica para nieve y trekking hasta prendas urbanas para el día a día.

“Pudimos cumplir el sueño de ampliar el local y tener mucha más comodidad, tanto para nosotros como para los clientes”, contó Roberto, responsable de Baobab, al presentar el nuevo espacio. La remodelación permitió sumar una segunda vidriera y mejorar la distribución de los distintos rubros.

En el nuevo sector se concentrará todo lo vinculado al esquí y actividades de montaña, con indumentaria técnica, cascos y accesorios específicos. Mientras tanto, el área original quedó reorganizada para separar líneas de productos y potenciar marcas ya instaladas, además de sumar nuevas opciones para running y entrenamiento.

Más opciones para el frío

De cara al invierno, desde Baobab destacaron que este año hay una amplia disponibilidad de productos, algo que en otras temporadas resultaba más complicado.

“Hay mucha mercadería, mucho micropolar, camisetas térmicas y ropa técnica tanto para nieve como para uso urbano”, explicaron. Entre las propuestas aparecen prendas de marcas vinculadas al outdoor y deportes de invierno, pensadas tanto para escapadas a la nieve como para enfrentar el frío cotidiano en la ciudad.

Uno de los diferenciales del local sigue siendo la atención personalizada. A diferencia de otras tiendas que priorizan la venta online, Baobab mantiene un esquema presencial enfocado en el asesoramiento técnico.

“Es ropa específica y hay que saber qué necesita cada persona según la actividad que va a hacer. No es comprar cualquier producto”, explicaron desde el comercio, que por ahora continúa trabajando exclusivamente en el local físico, aunque ya proyecta lanzar su tienda online.

Más de 30 años junto a los platenses

Con más de tres décadas de trayectoria en La Plata, Baobab evolucionó junto a las necesidades de sus clientes. Si bien durante años fue identificado principalmente con el camping y el outdoor, hoy amplió su propuesta hacia ropa deportiva, running y prendas urbanas.

“Mucha gente nos asocia con el camping, pero también tenemos ropa para todos los días”, señalaron.

Incluso, en el primer piso del local permanece el sector dedicado al camping, con carpas armadas, bolsas de dormir, gazebos, sombrillas y reposeras. La idea, adelantaron, es seguir ampliando esa propuesta de cara al verano e incorporar nuevos productos.

Promociones y horarios

Para facilitar las compras, Baobab ofrece actualmente hasta tres cuotas sin interés y descuentos abonando en efectivo o transferencia. Además, durante esta semana mantiene promociones especiales con rebajas adicionales.

El local abre de lunes a viernes de 9 a 19 y los sábados de 9 a 14. También atienden consultas a través de redes sociales, donde un equipo responde de manera permanente.

“Invitamos a quienes todavía no nos conocen y también a los clientes de siempre a venir a ver el local renovado. Está mucho más cómodo y lindo para recorrer”, concluyeron desde Baobab.