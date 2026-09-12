¿Buscás empleo en La Plata? Todas las oportunidades en los clasificados de EL DIA

En un contexto donde encontrar trabajo sigue siendo uno de los principales desafíos para muchas familias, los clasificados de EL DIA se mantienen como un punto de encuentro entre quienes buscan una oportunidad laboral y las empresas que necesitan incorporar personal.

Todos los días, tanto en la edición impresa como en la versión digital del diario, se publican avisos de búsqueda en rubros como gastronomía, comercio, logística, salud, industria, servicios y oficios. Con datos de contacto directos y propuestas actualizadas, la sección de empleos continúa siendo una herramienta gratuita, práctica y de consulta permanente para quienes desean ingresar o reinsertarse en el mercado laboral.

Empleos ofrecidos en La Plata y la Región:

🔹 Abogada de Familia y Sucesiones. Atención presencial y virtual. 221-605-8535. Lentini Servicios Legales.

🔹 Abogada, T49 F220 CALP. Audiencias voluntarias, derecho de familia, impuestos y trámites jubilatorios. Cel. 221-438-9421. Facilidades de pago.

🔹 Buscamos atención al público con experiencia y disponibilidad full time. Te esperamos en calle 14 esquina 58 o en Diagonal 73 esquina 55 para que dejes tu CV. Casa de comidas “El Perla”.

🔹 Importante restaurante céntrico busca ayudante de cocina. Es excluyente contar con experiencia. Se requiere responsabilidad, buena presencia y disponibilidad horaria. Se ofrece buen clima laboral e incorporación inmediata. Enviar CV con foto a postulantes.rrhh74@gmail.com.

🔹 Se incorpora a centro de producción: jefe/a de pastelería, pastelero/a, panaderos/as, ayudante de pastelero/a y bacheros/as. Enviar CV indicando en el asunto el puesto pretendido a centrodeproduccionpaste@gmail.com.

🔹 Se necesita mozo/a para restaurante del centro de La Plata. Enviar CV con foto a empleobusco2022@gmail.com. Indicar disponibilidad horaria.

🔹 Chofer de taxi con experiencia. Viva en La Plata. Turnos de 8 y 12 hs. Conozca radio y GPS. Pago 35%. WhatsApp escrito: 221-488-2522.

🔹 Se alquilan taxis, auto a cargo. 91 esquina 8 (taller). Tel. 221-436-3547.

🔹 Arbell: sumate al equipo ganador, generá ingresos ilimitados, animate a más, revendé Arbell, crecé sin límites. Contactame: Teresita Akimenco, cel. 221-573-7915.

🔹 ¡Buscamos peluquerxs! Para salón a inaugurar en La Plata, Buenos Aires. Se requiere curso de peluquería básico y predisposición para el trato con niños/as. Enviar CV al 221-355-8003.

🔹 Estación de Lavado Leos solicita personal responsable y con experiencia. Presentarse de 8 a 13 hs. 24 esquina 65.

🔹 Estamos buscando peluquera con experiencia y desenvolvimiento en reflejos, balayage y cortes cortos, para ser parte de nuestra franquicia de Open Peluqueros, sucursal 45. Enviar CV al 221-571-9016.

🔹 Institución de salud incorpora profesional universitario o terciario (enfermería, trabajo social, terapia ocupacional o psicología) con formación gerontológica para puesto de dirección institucional. Se valorará experiencia en gestión, coordinación de equipos y organización administrativa. Enviar CV a clinalesa@gmail.com.

🔹 Naz busca empleada con disponibilidad horaria. Enviar CV a nazrecursoshumanos@outlook.com o traerlo en formato físico a calle 8 Nº 816.

🔹 Necesito chofer de taxi. 521 e/137 y 138 (taller). Tel. 221-545-1140.

🔹 Necesito chofer responsable de taxi para tenerlo a cargo, al 35%. “Repuestos Fabián”. 221-571-3360.

🔹 Necesito cortador/carnicero con experiencia, con disponibilidad horaria y atención al público. Diag. 3 Nº 257, City Bell. Romero, Establecimiento San Cayetano. 221-572-0247.

🔹 Necesito oficial gomero con experiencia en balanceo, de 30 a 50 años, con referencias y currículum. Presentarse en 72 y 18, de 10 a 15 hs.

🔹 Necesito vendedoras Avon y Natura. Ganancias más premios. 221-593-1117.

🔹 Necesito cajera, fiambrera y repositor, hasta 25 años. Supermercado Tolosa, 4 e/528 y 529 Nº 345.

🔹 Oferta: puesto administrativo en centro médico, tiempo completo. Requisitos: experiencia demostrable en puesto administrativo y recepción en rubro de salud (mínimo 1 año), ágil uso de dispositivos móviles y PC. Dirección: La Plata centro. Mail de contacto: recluterpersonal1@gmail.com.

🔹 Se busca empleado/a para óptica, con experiencia en el rubro (excluyente), en Ensenada, media jornada. Remuneración según convenio de comercio. Enviar CV a ensenadaoptica@hotmail.com.

🔹 Se busca repositor/a, cajera y personal de bazar. Verdulería con experiencia. Presentar CV impreso en Superbell, 450 y Camino Centenario.

🔹 Se busca vendedor inmobiliario con experiencia y movilidad, perfil comercial. Enviar CV a cvestudioeme@gmail.com.

🔹 Se necesita carnicero profesional para trabajar en Carnicería La Nueva Esperanza. Horario full time. Interesados comunicarse al WhatsApp 221-589-9074.

🔹 Se necesita repositor para turno mañana y tarde, hasta 30 años. Súper Melanie, Diag. 73 e/41 y 42 Nº 2667.

🔹 ¿Tenés experiencia en ventas? Buscamos vendedor full time para financiera. Hasta $1.600.000. Llamanos al 221-358-9883 e intentá vendernos algo en 2 minutos. Si nos convencés, pasás a la siguiente etapa de selección.

🔹 Se ofrece chofer para taxi y remise, habilitado únicamente. 221-507-7307.