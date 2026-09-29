Sonrisas más radiantes: el auge del blanqueamiento dental

En la actualidad, el cuidado de la salud bucal trasciende la atención clínica tradicional para integrarse de lleno con el bienestar estético y la optimización de los tiempos de los pacientes.

En este escenario, el Centro Odontológico y Salud Integral Pedriel se destaca en la ciudad de La Plata por ofrecer un servicio completo que fusiona aparatología de vanguardia con un staff de profesionales especializados en las distintas ramas de la odontología.

Sonrisas más radiantes

Uno de los motivos de consulta más frecuentes en la actualidad gira en torno a la estética de la sonrisa. Las manchas producidas por el consumo de infusiones, alimentos pigmentarios y el paso del tiempo encuentran en el blanqueamiento dental una solución rápida, segura y altamente efectiva.

Lejos de ser un procedimiento genérico, el tratamiento realizado bajo supervisión profesional garantiza cuidar la salud del esmalte y de las encías, logrando devolverle a la dentadura su tonalidad natural y luminosa.

Este tipo de procedimientos estéticos no solo impacta de manera directa en la estética personal, sino que refuerza la confianza y seguridad de los pacientes al sonreír.

Diagnóstico sin demoras: tecnología de última generación en el mismo consultorio

Uno de los grandes diferenciales del Centro Odontológico Pedriel es la incorporación de tecnología diagnóstica de punta, destacándose por contar con un tomógrafo propio en las instalaciones.

Gracias a este avance, los pacientes ya no necesitan trasladarse a otros centros para completar sus estudios previos. En el mismo consultorio es posible realizar:

• Tomografías

• Panorámicas

• Laminografías

• Radiografías periapicales

Esta inmediatez optimiza notablemente los tiempos de planificación, permitiendo obtener diagnósticos de alta precisión en el lugar y agilizando el inicio de cualquier tratamiento complejo.

Abordaje integral y cobertura de todas las especialidades

Además de la innovación diagnóstica y estética, el centro cuenta con profesionales capacitados en las diferentes ramas de la odontología para brindar una amplia gama de tratamientos orientados al cuidado integral de la salud bucal:

• Restauraciones: Devolviendo la funcionalidad y anatomía a piezas dentales afectadas.

• Tratamientos de conducto: Endodoncias realizadas con aparatología de precisión para salvaguardar las piezas dentales.

• Implantes: Soluciones fijas y duraderas para la rehabilitación de piezas ausentes.

• Cirugías simples: Intervenciones quirúrgicas ambulatorias ejecutadas con rigurosos protocolos de bioseguridad y confort.

Vías de contacto y turnos.

• 📍 Dirección: Avenida 19 N° 1541 e/ 63 y 64, La Plata.

• 📞 Teléfono / WhatsApp: 221 3639768

• 📧 Email: odontoperdriel@gmail.com

• 📸 Conocé más en Instagram: @perdriel.odonto

🦷 Cuidá tu salud bucal y volvé a sonreír con confianza.