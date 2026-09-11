Torneo solidario de polo para ayudar a la familia de la histórica casona Ipona

La comunidad de la equitación y el polo de la región se prepara para una jornada solidaria destinada a ayudar a la familia Gedge, que el pasado 25 de agosto perdió su vivienda en un incendio ocurrido en la histórica estancia Iponá. El encuentro se realizará el próximo sábado 12 de septiembre en La Victoria Polo Club, ubicado en Ruta 2, kilómetro 64, en La Plata.

ntre los clubes y equipos que participarán se encuentran La Victoria Polo Country Club, anfitrión del encuentro y encargado de disponer sus dos canchas y de toda la organización; La Enriqueta, La Plata Polo, Las Flores Canbá y los jugadores de Estancia Iponá.

El evento, convocado por Chiara Nalli, referente del polo local, contará con la participación de 10 equipos. Seis de ellos disputarán un torneo de entre dos y tres partidos cada uno, mientras que en la cancha 2 se desarrollará una modalidad de iniciación, con otros cuatro equipos.

“Estamos muy contentos por la cantidad de equipos inscriptos y por la colaboración de todos”, destacó Nalli, polista de 19 años y una de las impulsoras de la jornada.

La entrada será libre y gratuita. El público podrá acercarse con sus equipos de mate y reposeras para disfrutar de una jornada al aire libre, con caballos, deporte y distintas propuestas vinculadas al polo.

Desde la organización también agradecieron a EL DIA por la difusión, a Udec por brindar la cobertura médica durante el evento y a La Comu, Expertos Inmobiliarios, por acompañar la iniciativa como patrocinador.

La iniciativa surgió con el objetivo de acompañar a la familia en la reconstrucción de su hogar luego del siniestro, que provocó la destrucción total de la antigua vivienda del establecimiento rural.

En la estancia vivían integrantes de la familia Gedge, vinculada a la zona desde hace unos 150 años. Entre ellas se encuentran las hermanas Carolina, Cristina y Cecilia Gedge, reconocidas por su trayectoria en la equitación y el polo y por haber integrado el primer equipo femenino de polo. Actualmente, además, están al frente de la escuela infantil Iponá que funciona en el predio.

La vivienda destruida era, además, un importante testimonio de la historia de la estancia y de uno de los establecimientos rurales pioneros de la región. La familia Gedge se instaló allí hace aproximadamente un siglo y medio y desde entonces mantuvo una estrecha relación con la comunidad local.

Ahora, familiares, amigos y allegados buscan darle una mano a la familia para que pueda afrontar esta nueva etapa. Por eso convocaron al torneo solidario del 12 de septiembre, que tendrá lugar en La Victoria Polo Club.

Además de participar de la jornada, quienes quieran colaborar pueden realizar una donación económica a través del alias carolinagedge.

La convocatoria busca reunir a la comunidad en torno a una causa solidaria y acompañar a la familia Gedge luego de la pérdida de la vivienda que durante generaciones formó parte de la historia de la estancia Iponá.