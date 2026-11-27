Usted Señalemelo vuelve a La Plata con nueva música y una propuesta renovada. El próximo 10 de diciembre, el trío integrado por Juan Saieg, Gabriel Orozco y Lucca Beguerie Petrich se presentará en Teatro Ópera La Plata, en un show que tendrá como protagonista a Términos & Condiciones, su esperado cuarto álbum de estudio.

2X1 EN ENTRADAS PARA EL SHOW

Como beneficio especial, quienes hayan adquirido entradas para el show de Usted Señalemelo y Babasónicos en el Hipódromo de La Plata del 14 de noviembre podrán acceder a una promoción 2x1 para esta nueva fecha en Teatro Ópera. Deberán iniciar sesión en livepass.com.ar con la misma cuenta que realizaron la compra anterior. La promoción estará disponible hasta el 1 de diciembre.

Más volcados a la electrónica que nunca, la banda inaugura una nueva etapa sonora con un trabajo que cruza synth pop, disco, drum & bass, R&B y rock, construyendo una identidad retrofuturista que expande los límites de su propuesta musical. Producido junto a Rafa Arcaute y LAMADRID, el disco llega después del celebrado TRIPOLAR (2023) y reafirma la capacidad del grupo para reinventarse sin perder su esencia.

Entre sus nuevas canciones se destacan «DESEO», «NO PUEDO DEJAR», «SEÚL» y «Dando vueltas», esta última junto a Portugal. The Man. El álbum también cuenta con la participación de Jay de la Cueva en «Prácticas», marcando las primeras colaboraciones de estudio en la historia de la banda.

Con una trayectoria que los posicionó entre los proyectos más destacados de la escena alternativa latinoamericana, Usted Señalemelo construyó un recorrido internacional que incluye presentaciones en más de 40 ciudades de América y Europa, una sesión en KEXP, un show 360° en el Luna Park y su participación en Lollapalooza Chicago.

Una nueva oportunidad para encontrarse con una de las bandas más inquietas de la música argentina y descubrir en vivo el universo de Términos & Condiciones.