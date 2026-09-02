Yacoub inaugura Torre Melek y concreta su tercera entrega de edificios en lo que va de 2026

El próximo viernes 4 de septiembre, Yacoub Real Estate & Developers celebrará la inauguración oficial de Torre Melek sobre Avenida 44. El proyecto marca la tercera entrega de la desarrolladora en 2026 y reafirma el ritmo de ejecución de obras y expansión de la firma en la capital bonaerense.

El mercado inmobiliario de La Plata suma un nuevo hito en su fisonomía urbana. Yacoub Real Estate & Developers formalizará la finalización y entrega de Torre Melek, un desarrollo de escala que alcanza su etapa definitiva y se prepara para recibir a sus propietarios.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, la culminación de esta obra se inscribe dentro de un proceso sostenido de ejecución técnica y comercial: representa la tercera inauguración y entrega de edificio que la compañía concreta en lo que va de 2026, un indicador clave dentro del sector que mide la capacidad de transformación del metro cuadrado proyectado en metro cuadrado construido y escriturable.

Ubicada sobre Avenida 44 entre 14 y 15, en uno de los corredores de mayor conectividad de la ciudad, Torre Melek fue concebida como un emprendimiento de doble cuerpo que articula diseño contemporáneo y funcionalidad habitacional.

El proyecto se eleva a lo largo de 13 niveles que albergan un total de 46 unidades funcionales, complementadas con un sistema de circulación vertical de ascensores independientes para ambas torres que optimiza los flujos de tránsito interno. En cuanto a su materialidad y terminaciones, los departamentos incorporan balcones con barandas de hierro y pisos de porcelanato de alto tránsito, mientras que su esquema de amenities distribuye las áreas comunes estratégicamente en distintos niveles: una pileta climatizada en planta baja, un gimnasio equipado en el primer piso y un salón de usos múltiples (SUM) con sector de parrillas ubicado en la terraza.

Una Avant Première para celebrar la concreción de obra

La presentación formal tendrá lugar el viernes 4 de septiembre, fecha en la que la compañía llevará a cabo una Avant Première concebida para celebrar el paso de los planos a la realidad material.

El evento marcará la apertura oficial del edificio y el inicio del proceso de posesión por parte de los propietarios. Para el sector de la construcción y el desarrollo urbano, la instancia de entrega representa el momento de mayor rigor operativo, donde convergen la ingeniería, los estándares de terminación y el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la etapa de preventa y pozo.

El ritmo de ejecución como eje del modelo corporativo

La entrega de Torre Melek se produce en una etapa de consolidación para Yacoub Real Estate & Developers. En una plaza competitiva como la de La Plata, la continuidad en los cronogramas de obra y la regularidad en las inauguraciones operan como un diferencial en la percepción de los inversores.

El plan de negocios de la compañía mantiene un esquema integral que abarca desde la adquisición de tierras estratégicas y el diseño arquitectónico hasta la comercialización y la dirección de obra.

Con tres edificios finalizados y entregados en los primeros nueve meses de 2026, la firma consolida un modelo enfocado en la tangibilidad: proyectar, fondear, construir y entregar dentro de los plazos establecidos.

"Inaugurar Torre Melek representa la satisfacción de ver materializado un proyecto en el que pusimos una enorme dedicación técnica y humana. Para nosotros, cada entrega no es solo un logro constructivo, sino el cumplimiento estricto de la palabra empeñada con cada familia y cada inversor que confió en los planos. Seguir construyendo y finalizando obras en La Plata confirma nuestro compromiso con el crecimiento ordenado de la ciudad y marca el rumbo de nuestra expansión." indicó Viviana Yacoub, presidente y fundadora de Yacoub Real Estate & Developers.

Con la apertura de Torre Melek el viernes 4 de septiembre, Yacoub Real Estate & Developers ratifica la dinámica de un plan de desarrollo que busca transformar la trama urbana platense a partir de la ejecución concreta de proyectos terminados. Un paso más en una trayectoria donde construir confianza es el resultado directo de transformar cada compromiso en una realidad tangible.