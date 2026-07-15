Con un doble de Messi usando camiseta de Inglaterra, así palpitan la semi los diarios ingleses

A pocas horas de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, los diarios británicos volvieron a jugar su propio partido. Con tapas provocadoras, referencias a la historia entre ambas selecciones y hasta un imitador de Lionel Messi luciendo la camiseta inglesa, los medios ingleses buscaron instalar el clima de un duelo que, para ambos países, siempre excede lo deportivo.

Los tabloides apelaron al humor, la chicana y la nostalgia para alimentar una rivalidad que tiene capítulos imborrables en los Mundiales de 1962, 1966, 1986, 1998 y 2002. En varias portadas reaparecieron alusiones al controvertido cruce disputado en Wembley en 1966, cuando Antonio Rattín fue expulsado en un partido que marcó el nacimiento de uno de los clásicos más intensos del fútbol internacional.

Una de las imágenes que más repercusión generó fue la de un doble de Lionel Messi posando con la camiseta de la selección inglesa, una producción utilizada por un diario británico para ironizar sobre la figura del capitán argentino y atraer la atención en la previa del encuentro.

Las publicaciones también recuperaron el peso simbólico del enfrentamiento entre argentinos e ingleses, una rivalidad atravesada por episodios deportivos y por un contexto histórico que sigue presente en la memoria colectiva. Sin embargo, tanto Lionel Scaloni como los protagonistas argentinos insistieron en bajar el tono y remarcar que el foco está puesto exclusivamente en el fútbol.

Las portadas británicas contrastan con el mensaje que transmitió el entrenador argentino durante la conferencia de prensa previa al partido. "Es un partido de fútbol", repitió Scaloni, aunque reconoció que para los argentinos existe una carga histórica imposible de desconocer.

Entre recuerdos de 1966, referencias permanentes a Diego Maradona y la figura omnipresente de Lionel Messi, la prensa británica volvió a demostrar que, cuando Argentina e Inglaterra se enfrentan en un Mundial, también se juega un partido fuera de la cancha.