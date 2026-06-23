Cristiano Ronaldo, tras el doblete a Uzbekistan, superó tres récords en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia en los Mundiales al convertir un doblete en la victoria de Portugal sobre Uzbekistán y transformarse en el primer futbolista en marcar goles en seis ediciones diferentes de la Copa del Mundo.

A los 41 años, el delantero portugués alcanzó una marca inédita en la máxima cita del fútbol y dio un nuevo paso en su objetivo de llegar a los 1.000 goles como profesional.

El conjunto luso encontró rápidamente la ventaja en el encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo K del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Apenas se jugaban siete minutos del primer tiempo cuando João Cancelo desbordó por la banda derecha y envió un centro rasante al área, a lo que Cristiano Ronaldo se anticipó a su marcador y conectó un potente derechazo que se metió junto al palo izquierdo del arquero Abduvokhid Nematov para establecer el 1-0.

El tanto tuvo un valor especial para el atacante portugués ya que después de un estreno discreto en el empate 1-1 frente a República Democrática del Congo, donde no logró convertir, CR7 consiguió sacarse la sequía y ratificó una vigencia extraordinaria en su sexta participación mundialista.

Con esa conquista, Cristiano amplió un récord que ya le pertenecía debido a que antes de esta edición era el único jugador en haber anotado en cinco Copas del Mundo diferentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y ahora sumó también Estados Unidos-México-Canadá 2026 para convertirse en el primer futbolista en marcar en seis Mundiales distintos.

La marca adquiere aún más relevancia al compararla con la trayectoria de Lionel Messi ya que tanto el argentino como el portugués son los únicos jugadores que disputaron seis Copas del Mundo, sin embargo, Messi no pudo convertir en Sudáfrica 2010, por lo que había quedado por detrás en este registro.

El capitán argentino igualó recientemente la cifra de cinco Mundiales anotando al menos un gol gracias a su hat-trick frente a Argelia, pero Cristiano recuperó la exclusividad del récord con su actuación ante Uzbekistán.

El segundo gol del encuentro también tuvo peso estadístico. Gracias a ese doblete, Cristiano alcanzó las 10 conquistas mundialistas y superó a Eusebio (9) para convertirse en el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales.

Además, CR7 estableció otro récord relacionado con su longevidad ya que con 41 años y 138 días, pasó a ser el jugador de mayor edad en convertir un doblete en una Copa del Mundo.

La marca anterior había quedado en poder de Lionel Messi, quien había anotado dos goles ante Austria con 38 años y 363 días.

En cuanto a goleadores más veteranos, el récord absoluto continúa perteneciendo al camerunés Roger Milla, que marcó con 42 años y 39 días frente a Rusia en el Mundial de 1994.