La prensa de Francia, lapidaria con su selección: "Atormentados" y "diminutos"

La eliminación de Francia a manos de España en las semifinales de la Copa del Mundo caló hondo en el ánimo de la prensa gala. Sin espacio para atenuantes, los principales medios de ese país reflejaron la frustración colectiva por quedar a las puertas de una nueva final y dirigieron sus principales cuestionamientos hacia las figuras individuales del plantel, con Kylian Mbappé en el centro de las miradas.

El diario deportivo L’Équipe expuso la desazón generalizada desde sus portadas, tanto en la versión digital como en la de papel, utilizando conceptos como "El destrozo en Dallas" y catalogando de "estrella fugaz" al nuevo referente del Real Madrid. En sus páginas internas, el análisis del rendimiento colectivo fue implacable y se tradujo en calificaciones inusualmente bajas, donde el seleccionador Didier Deschamps y el delantero Ousmane Dembélé apenas recibieron un 2, mientras que el capitán Mbappé fue calificado con un 3.

En sintonía con este panorama, el periodista Vincent Duluc ensayó una dura autocrítica en el mismo medio al escribir que “esta aventura merecía algo mejor que semejante desastre de juego, estrategia y emoción, y mucho mejor que esta semifinal disputada con temblores al principio, luego con una derrota que no dejó lugar a quejas, y finalmente con la sensación de haber jugado muy poco y de haber traicionado la magia de un verano americano”.

Por su parte, Le Figaro optó por ilustrar su portada con una imagen de Mbappé cubriéndose el rostro, secundado por la desolación de sus compañeros de equipo. El periódico apuntó a la superioridad futbolística del rival al señalar que los españoles se comportaron como los verdaderos dueños del juego para terminar con la ilusión francesa. En su crónica del encuentro, el periodista Baptiste Desprez fue tajante al sostener que “la selección francesa no mereció continuar con la aventura”.

Desprez profundizó en su columna sobre el retroceso futbolístico que evidenció el equipo en el campo de juego de Dallas: “Los recuerdos volvieron a atormentarnos. Como si los malos momentos, que creíamos enterrados para siempre, disfrutaran perversamente recuperando fuerza y ​​vigor. El martes, en el gigantesco estadio de Dallas, el equipo francés parecía diminuto. Y algunas jugadas, casi vergonzosas dada la superioridad de España, nos hicieron retroceder cuatro años“.

La tónica de los editoriales se repitió en el resto de las publicaciones de distribución nacional y regional. Le Parisien describió la caída como un baño de realidad frente a un rival que impuso sus condiciones de principio a fin, calificando el desenlace como una decepción ineludible. En el sur, La Dépêche du Midi resumió el sentimiento general bajo el título de "derrota nacional", mientras que en la costa atlántica Ouest-France lamentó el cierre abrupto de lo que llamaron "el sueño americano", coincidiendo en el bajo nivel ofensivo de los futbolistas más experimentados del seleccionado.

Finalmente, cabeceras regionales como Corse-Matin apelaron a la síntesis extrema al definir la eliminación simplemente como una "desilusión" ante la falta de protagonismo de las individualidades de ataque. En esa misma línea, L’Yonne Républicaine aludió a un golpe directo al orgullo deportivo frente a la precisión y el despliegue físico del conjunto español, mientras que La Voix du Nord describió la caída como un retroceso futbolístico severo, respaldado por estadísticas de rendimiento ofensivo que se ubicaron entre las más bajas de las últimas décadas para el fútbol francés.