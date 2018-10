Rubia indomable

Sol Pérez vive como si tuviera guantes de box puestos. No literalmente, claro, pero está dispuesta siempre a “plantarse” cuando alguien se mete con ella. Además de las esperables peleas en ShowMatch, la rubia ahora tuvo que medirse contra dos pesos pesados del periodismo tradicional, Jorge Lanata y Marcelo Longobardi. La “rosca” derivó en un picante cruce en Twitter.

Todo empezó en una particular charla con desviaciones que hubo en el pase entre “Cada Mañana” y “Lanata sin Filtro”, los ciclos radiales de ambos.

Los conductores hablaban de temas al azar y en eso Longobardi tocó el tema de “esta onda que todos se entrevistan entre conductores del mismo medio”, y por eso le propuso a Lanata que, tal como él hizo con Pablo Rossi, él debía entrevistar a Jorge Fernández Díaz.

Una periodista de la radio introdujo esta analogía: “¿Viste que Pampita, Sol Pérez, todos se entrevistan entre ellos?”, y ahí Lanata se rió al decir: “Hay una gran diferencia entre Longobardi y Sol Pérez”.

Entonces, el conductor de “Cada Mañana” intentó preguntar qué hace Sol Pérez, a lo que Lanata respondió instantáneamente “¿Vos viste el culo que tiene?”. “Lo digo de verdad -siguió Marcelo-. Si tiene que llenar un trámite o un certificado de buena conducta, ¿qué profesión pone?”. “Culo”, le contestó Lanata.

furiosa

Sol se enteró de esos comentarios y se expresó furiosa en Twitter: “Ya que para el señor tenes que tener culo chato para tener una profesión le cuento que yo hago radio igual que él, conduzco un programa, soy panelista, hago teatro, estoy en el bailando. Piensa que todo eso es por mi culo nada más? Que poco inteligente”.

Además de compararse con los periodistas, la rubia continuó: “Soy estudiante de abogacía. Me parece que el machista asqueroso este le molesta que las mujeres seamos más que un culo. Y señor, voy a seguir mostrando el culo porque soy libre y una foto no me determina. Puede tener el título que quiera pero es un ignorante. Besos”.