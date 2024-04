VIDEO. El desubicado y grosero zócalo de TN para cargar a Boca por la goleada ante Fortaleza: las disculpas de Roxy y Lape

La dura goleada por 4 a 2 que sufrió Boca anoche en Brasil ante Fortaleza, por la Copa Sudamericana, dejó mucho para el análisis. La misma se dio justo en la previa a la semifinal de la Copa de la Liga que el Xeneize deberá afrontar el próximo martes frente a Estudiantes en Córdoba.

En ese contexto, el canal Todo Noticias es tendencia por estas horas en las redes sociales por un desafortunado zócalo. A las 7:05 de este viernes, la conductora Roxy Vázquez estaba leyendo los títulos y un desubicado y grosero texto llamó la atención de todos.

Cuando había llegado el turno de informar sobre la caída de Boca, sobre el final se leyó: "Ah, y a Boca se lo garcharon en Brasil". Sin dudas que la captura de pantalla de ese graph rápidamente se hizo viral en las redes sociales y disparó todo tipo de comentarios.

Las disculpas de Roxy y Lapegüe

Cuando el papelón se hizo inevitable, pasadas las 9:30 los conductores del envío se hicieron cargo. Con un zócalo que indicaba "Aclaración", Roxy Vázquez explicó: "Durante la lectura de los títulos de las 7, que me tocaba a mí leer, había un texto inapropiado, que no salió mi voz contándolo pero sí se leyó. Eso no tiene nada que ver con la política de TN".

En tanto que su compañero Sergio Lapegüe dijo que se trató de una "broma interna que no debería haber salido al aire" y que "tiene que ver con el folclore del fútbol". Además reiteró que "Roxy no lo leyó porque se dio cuenta que había un error".

Por otro lado, Lape contó que "ya se tomaron medidas disciplinarias contra esa persona que quiso hacer un chiste de mal gusto. Nosotros estamos poniendo la cara. Roxy no lo leyó porque se dio cuenta que había un error".

La conductora tomó nuevamente la palabra y cerró: "Corresponde que pidamos disculpas en nombre de todo el equipo que siempre intenta llevar la mejor información".