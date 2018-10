Ocaña dijo que Moyano tiene "el mismo libreto que Cristina Kirchner"

La diputada de Confianza Pública-Cambiemos, Graciela Ocaña, consideró hoy “inaceptable” las “amenazas” de Hugo Moyano frente al pedido de detención de su hijo Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, en una causa por asociación ilícita en el Club Independiente y sostuvo que “tienen el mismo libreto” que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “y de aquellos que no pueden explicar su patrimonio”.

“Vivimos con preocupación el caso Moyano. Ciertos exabruptos frente a lo que debe definir el juez. Es inaceptable, porque todos somos iguales ante la ley", aseguró Ocaña, en declaraciones a radio La Red, donde dijo además que Hugo Moyano “tiene que dejar de amenazarnos porque es un ciudadano como cualquiera”. En esa misma línea, la diputada de Confianza Pública rechazó las afirmaciones formuladas esta mañana por Pablo Moyano, quien consideró que hay un "ataque mediático" en su contra tras el pedido de detención de la fiscalía en la causa por supuesta asociación ilícita en el Club Independiente.

“Cualquier ciudadano iría al Juez para explicar las razones por las que desestima las pruebas, no hacer amenazas. Moyano es igual que Cristina Fernández, para ellos la detención es pedida por el Presidente (en referencia a Mauricio Macri). Cristina tiene el mismo libreto de aquellos que no pueden explicar su patrimonio”, enfatizó Ocaña. Por otra parte, y consultada respecto a la polémica generada a partir de la decisión de Elisa Carrió de presentar el juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, Ocaña pidió tiempo para leer la presentación “antes de opinar” en ese sentido, al recordar que integra la comisión de Juicio Político de la Cámara baja que deberá analizar las causales incluidas en ese planteo.

“Quisiera leerlo antes de opinar porque integro la comisión y me dejaría en un lugar incómodo porque me tocará determinar si existen o no fundamentos”, enfatizó Ocaña. Respecto a la situación generada en Cambiemos a partir de esa disputa, Ocaña juzgó que “no hay una guerra” en el oficialismo debido a la postura adoptada por Carrió, al advertir que ”todos estamos peleando por una Argentina con más equidad y dar esta batalla contra la impunidad y la corrupción”.

Finalmente, la diputada de Confianza Pública consideró que en Cambiemos “hay distintas voces y miradas, no hay una guerra, todos queremos construir una Argentina con más equidad, recomponer las variables económicas destrozadas en el kirchnerismo y dar batalla contra la corrupción".