Se le plantó: Esmeralda trató a Mirtha de “ordinaria” y “resentida”

Tras la tensión que se vivió el fin de semana cuando la heredera Mitre estuvo en su programa, la actriz dijo que La Chiqui la quiso censurar

| Publicado en Edición Impresa

Desde la clínica en donde trata su lesión por la que quedó afuera momentáneamente del “Bailando”, Esmeralda Mitre le dio una entrevista telefónica a “Intrusos” en la que se refirió a la pelea que protagonizó el sábado por la noche en vivo con la diva, y la liquidó.

“Fue ordinaria conmigo. Es la sexta vez que voy a su mesa, siempre me invitó por mi rol de actriz y todas las obras de teatro que hice. Ahora, soy popular, pero desde los 20 años que salgo en las tapas de diarios y revistas”, lanzó.

“Me parece que fue muy resentida. Me trató muy mal. No saben lo mal que me sentó. No me dejó hablar. Me censuró. La envidia y el resentimiento existen y se pueden cambiar. Me la hizo pasar muy mal”, subrayó la rubia.

¿Qué pasó el sábado? La blonda platinada eligió como enemiga a la diva máxima de la tevé. ¡Y de visitante! En pleno “La noche de Mirtha Legrand”, la mediática se cruzó con la conductora, que criticó su actitud y declaraciones en “Bailando ”, donde le dijo a Laurita que no podía juzgarla como actriz porque “gané premios en todos lados”.

“Querés dar una sensación de superioridad y a la gente le cae mal”, disparó picante la diva, y Esmeralda no se achicó.

“Yo me he sentido muy mal, entonces me gustaría que vos, Mirtha, entiendas todo lo que yo he sufrido, los ataques del kirchnerismo… Y a veces uno se cansa de pecar de humilde y hay que decir las cosas como son. Tuve una persona que empezó a decir que mi padre era un dictador”, dijo Mitre.

Pero Mirtha estaba enojada: “Lo tuyo es indefendible... Qué difícil es hablar con vos, todo te cae mal. Sos muy difícil”.

A la luz de lo que pasó, ayer Esmeralda denunció que la conductora no la dejó hablar. “No me pidió perdón pero me preguntó si me había sentido mal. ‘Sí, muy mal. Me calló la boca’, le dije. En un momento me dijo ‘No podés hablar’”, disparó y aclaró que no calificó a Mirtha de “ordinaria”, sino que fue ordinaria con ella esa noche: “Sé que se sintió mal y eso también lo valoro”.