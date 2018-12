El drama vecinal por la falta de agua continúa y realizan una protesta en las oficinas de ABSA

Mientras la temperatura no para de subir, los damnificados se convocaron en la sede central de 56 entre 5 y 6 para expresar su indignación y reclamar por la normalización del suministro. Usuarios afirman que hay escasez en sectores de San Carlos, Punta Lara y City Bell

La falta de agua en los barrios de la Región durante los últimos días, que dio lugar a una ola de quejas y que incluso fue reflejada por los usuarios en protestas callejeras, tuvo como correlato una nueva manifestación pero esta vez en las puertas de las oficinas de ABSA de calle 56 entre 5 y 6.

La movilización era encabezada por vecinos de San Carlos, quienes denuncian la insuficiencia de agua en la zona de 146 y 530 desde hace por lo menos cuatro meses, aunque afirman que lo peor vino en los últimos días con la llegada de las altas temperaturas y una notable disminución de la presión en las canillas. Así lo graficó ayer a este medio Cecilia Oviedo al manifestar que "hace cuatro meses que en este sector venimos teniendo problemas con el servicio de ABSA. Hasta hace unos días por lo menos podíamos juntar agua entre las 3 y las 5 de la mañana. Ahora ni eso porque no sale ni una gota".

Así las cosas, este jueves usuarios afectados concurrieron a la sede de ABSA en el centro de la Ciudad para expresar su indignación. Llevaron pancartas, desplegaron batucadas y entonaron algunos cánticos con la finalidad de que la empresa proveedora normalice el suministro en la localidad. Oviedo explicó que son alrededor de diez manzanas en las que deben hacer frente a la escasez. Se trata, sostuvo, de un barrio de familias, en el que viven niños y adultos mayores que precisan de este vital elemento en estas épocas de calor agobiante.

Además había este jueves otros puntos de la Ciudad con problemas de canillas. Así lo hizo saber Rubén Sierra, de 94 entre 9 y 11, Punta Lara, donde prácticamente "no había ni una gota". El vecino contó que es un problema que arrastran desde hace año y que "por como está la cosa, este verano no será la excepción". "Así como estoy yo, está todo el barrio. Llamás a ABSA y te atiende la máquina, no te dan soluciones", lamentó.

El faltante también alcanzaba a la zona de 477 entre 24 y 25, en City Bell, según dio a conocer hoy un usuario llamado Néstor. "Estamos sin una gota en el barrio, y hace mucho calor. Esperemos que el servicio retorne pronto", señaló.