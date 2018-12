Hartazgo vecinal por el calvario de otro verano al rojo vivo sin una gota de agua en las canillas

Miles de vecinos atraviesan horas de angustia por las falencias del suministro. Tolosa, Barrio Norte y Punta Lara, entre las zonas donde hubo reclamos. En San Carlos los usuarios cortaron la calle

Un clásico de fin de año volvió a la Región: la nefasta combinación de calor extremo y canillas secas. En numerosos hogares de los más diversos barrios platenses usuarios de Absa viven desde hace unos días, en el mejor de los casos, con apenas un “hilito” de agua. Tan largo es el padecimiento en algunas zonas, como en un sector de San Carlos, que las familias afectadas se unieron en una protesta cortando las calles.

“Hace cuatro meses que en esta zona de San Carlos venimos teniendo problemas con el servicio de Absa. Hasta hace unos días por lo menos podíamos juntar agua entre las 3 y las 5 de mañana. Ahora ni eso porque no sale ni una gota”, aseguró Cecilia Oviedo, vecina de 146 y 530 que se movilizó junto a otros frentistas para reclamar una mejora en el suministro. Según estimó la usuaria, son unas diez manzanas las que no están recibiendo suficiente caudal en estas últimas semanas y la gente del barrio, aunque realizó muchos reclamos, sólo recibe como respuesta una grabación telefónica que le dice que “ya están trabajando” en el lugar. Sin embargo, en las dos subestaciones que alimentan de agua la zona, una en 149 y 32 y otra en 146 y 528, los vecinos no han visto operar a ninguna cuadrilla de la distribuidora.

A las cinco de la tarde, cuando tuvo lugar en esa esquina de San Carlos el “piquete” vecinal, en la Región se registraban 29 grados de temperatura y 31 grados de sensación térmica. Y ese calor no fue el máximo del día, que en su “pico” de las dos de la tarde ascendió a 32 grados reales y 34 grados de sensación térmica, por lo que ayer las familias de la zona, ya sin siquiera el mínimo hilo de agua, la pasaron muy mal. “No quiero ni imaginar lo que va a ser el resto del verano su ahora que recién empieza ya estamos así”, planteó uno de los usuarios que llevaron adelante la protesta.

Pero, como se dijo, no fue ese el único sector de la Región que acusó inconvenientes en el abastecimiento de la red de Absa. Muchos otros barrios tuvieron ayer su momento de mayor falta de agua, como algunas cuadras de Tolosa, de Villa Elisa, de Altos de San Lorenzo y del Barrio Norte.

Analía Lustig tiene su casa en 4 entre 519 y 520. “En estos últimos días solamente salía un `hilito´ de las canillas. Pero ahora la escasez se ha acentuado. Tenemos alguna reserva en el tanque, pero hay que cuidarla en extremo porque no se recarga. Consulté con otros vecinos y somos muchos los que estamos en la misma situación. En esta época el agua disminuye un montón”, dijo la usuaria de Tolosa.

En la mismo localidad, pero concretamente en 530 entre 118 y 119, Eduardo Riafrecha contó que “estamos sin agua desde el domingo a las 12”. Para el damnificado por la falta de suministro la situación “es un vergüenza” y en ese sentido se refirió al costo del servicio. “Es pésimo y carísimo. Desde noviembre tengo cuatro reclamos hechos. Nunca tuve tantos problemas de agua como desde entonces. Primero que den un buen servicio y luego que cobren una tarifa justa”, añadió el hombre con suma indignación.

De acuerdo a la denuncia de la Asamblea Vecinal de Tolosa, en esa localidad se corta el agua desde 32 a 120 y de 120 a 1 casi todos los días. “Estamos cansados porque además nunca avisan”, dijeron. Hoy a las 16, en 116 entre 530 y 531 harán un “baldazo vecinal” para protestar.

Las quejas por escasez o directamente falta de agua se escucharon también desde 20 y 80, donde los vecinos afectados señalaron que “estamos con un hilo de agua desde hace tres días”. Una de las usuarias perjudicadas por no recibir la suficiente cantidad de agua en su domicilio dijo que “Absa me da números de reclamo pero no me soluciona el inconveniente”.

Fabián Trombetta es vecino de Villa Elisa. En esa localidad del norte platense, según remarcó el usuario, hay una gran cantidad de viviendas sin agua desde hace unos días. El reportó, por caso, una “muy baja” en el sector del camino Belgrano y 425. “Desde el pasado viernes no hay agua porque durante el día no hay ni una gota y a la noche apenas un hilito que no alcanza para subir y llenar los tanques”, se quejó al mismo tiempo que lamentó más profundamente la situación de su madre, que vive en 55 entre camino Centenario y 7: “Ella tiene 76 años y no tiene una gota de agua con problemas de salud no puede acarrear baldes”, expresó.

Además, estaban ayer sin agua en 62 entre 7 y 8, donde los vecinos afirmaron que el problema del suministro se debe a una pérdida de agua “enorme” que hay en la vía pública; y en 36 entre 3 y 4, una cuadra en la que el agua se “evaporó” ayer, de golpe, tomando a los vecinos por sorpresa. “Nadie avisó que iba a faltar el agua y nos tomó desprevenidos. No alcancé a juntar ni un balde”, comentó una usuaria.

Las respuestas de Absa

A varios de los reclamos planteados por los lectores de EL DIA les correspondieron maniobras que efectuó Absa por distintos motivos. Según resaltaron los voceros de la compañía, en el caso de la calle 62 entre 7 y 8 la falta de agua se originó por “desperfectos técnicos” en la perforación de 12 y 64 que fueron subsanados; en 155 y 32 “trabajaron operarios de la empresa y se reparó la bomba que abastece a la zona”; y en 24 y 76 se cambió un equipo del pozo y “en las próximas horas se irá normalizando el servicio”, se señaló a la media tarde.

Los reclamos relacionados con la zona de Villa Elisa, destacaron los mismos voceros, se debieron a cortes de energía registrados los últimos días y que afectaron el funcionamiento de las perforaciones de la zona.