Cayeron dos acusados de matar a golpes a un matrimonio en su casa de La Granja

Faltando muy poco para el segundo aniversario del brutal asesinato de una pareja de feriantes en su casa de La Granja, dos hombres fueron detenidos ayer en allanamientos que se hicieron a pocas cuadras de la escena del hecho.

Los acusados son conocidos en el barrio por sus apodos - “Pitu” (31) y “El Zorro” (43)- y antecedentes. Los cargos por los que hoy los indagará el fiscal Alvaro Garganta podrían valerles una condena a perpetua, “homicidio calificado críminis causae”.

A criterio del fiscal, “en horas de la noche del día 17 de febrero de 2017, al menos dos sujetos” ingresaron en la vivienda de 520 entre 142 y 143 “con fines de robo y, en ese contexto, agredieron físicamente a sus moradores Concepción Diaco y Pablo Jesús Vaccaro con la intención de provocarles la muerte y asegurarse la impunidad, desenlace que finalmente acaeció a raíz de las heridas infringidas, luego de lo cual se dieron a la fuga”.

Diaco tenía 66 años. Su marido, 74. Un hijo los encontró masacrados a golpes cuando fue a entregarles la tarjeta de cumpleaños de 15 de su hija. En el pedido de detención de los imputados Garganta menciona como evidencias en su contra que fueron “vistos con sus ropas aún ensangrentadas y reclamando uno al otro que ‘se había pasado de rosca’” matando a las víctimas.

También menciona el aporte de testigos que dicen haber visto a “Pitu” y “El Zorro” “campaneando” la casa de la pareja “el día del hecho y previo a la consumación del mismo”.

Para avanzar en la causa resultó clave una declaración bajo reserva de identidad que describió la llegada al barrio de los acusados la noche del doble crimen. Los recordó “en estado de nerviosismo” y “perseguidos”, situación que “no era habitual en ellos”, resaltó Garganta en su escrito, sin pasar por alto que, según el testigo, a uno de los sospechosos lo notaron “particularmente agitado”.

Esa misma declaración menciona, además, el estado de “drogadicción en que se encontraban ambos imputados”, lo que a criterio del fiscal “no debe pasar desapercibido si tenemos en cuenta la extrema, desmedida e innecesaria violencia ejercida sobre las víctimas, principalmente contra Concepción Diaco, con el fin de consumar el hecho”.

Con todos esos elementos Garganta pidió la captura de los acusados y el juez Juan Pablo Masi ordenó allanar sus viviendas, situadas en 154 entre 524 y 525 y en 525 entre 153 y 154, según el reporte oficial. Los registros los concretos ayer personal del Gabinete de Homicidios de la DDI La Plata, que encabezó la investigación bajo la instrucción de Garganta.

“El testigo que declaró bajo reserva de identidad aseguró haber escuchado de boca de un vecino que estos dos hombres se vanagloriaban de la comisión del delito”, completaron fuentes policiales.

dudas

“Estábamos esperando esto y ahora hay que ver si son realmente los asesinos”, dijo ayer a este diario Analía Diaco (36), sobrina de las víctimas.

Recordó la joven que, tras la marcha que hicieron hace un año, “la causa empezó a repuntar, pero había que esperar varias cosas, porque las huellas que estaban para analizar desaparecieron”, dijo, apuntando las sospechas a personal policial de la jurisdicción.

Diaco confirmó que “hubo varias personas que no declaraban en la causa por miedo”, pero “por suerte sí lo hizo alguien con reserva de identidad, lo que ayudó a dar con estas personas”. No obstante, la sobrina de la pareja asesinada sospecha -igual que el resto de la familia- que “hay más implicados en el crimen y habría que investigar si no hubo alguna complicidad policial”.

La hipótesis principal de la causa es que a Diaco y Vaccaro los mataron para ocultar un robo, aunque no se detectaron faltantes. Para eso el fiscal tuvo en cuenta “los movimientos detectados en el interior de la vivienda que evidencian la inspección y búsqueda en diferentes ambientes de objetos de valor y dinero en efectivo”.

Analía no está convencida de eso. “Al principio pensé que se había tratado de un asalto como el que sufrieron mis tíos el 24 de diciembre de 2016 y que denunciaron para cobrar el seguro de la casa, pero ahora sospecho que los asesinaron por otro motivo. Quizá porque suponían que conocían a quienes les robaron antes”, reflexionó.