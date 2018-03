Malestar, trastornos y filas interminables para acceder al boleto estudiantil del micro

Se ven largas colas tanto frente a la sede de la SUBE en plaza Italia como en las de las líneas del sistema de transporte

Claudia Coronel de Villa Elvira “ “ Fui a la ruta 11, donde está la Línea 520, a activar la SUBE de mi hija que va al Albert Thomas, pero no pude hacerlo porque no aparecía en el sistema, entonces tuve que venir a las oficinas de SUBE y terminé una parte, pero ahora no me sale el comprobante; llevo 4 días tratando de hacer el trámite para obtener el boleto estudiantil”.

Bianca Casamayor de Villa Elvira “ “Hay gente que viene a las 2 de la mañana para que le den número y el empleado de la línea 520 le habilite el boleto estudiantil; yo tengo 3 hijos en la primaria y es la segunda vez que intento completar el trámite, hace 5 horas que espero que me atiendan, me pregunto por qué será todo tan lento”.

Ramón Justiniano González de Parque Saavedra “ “La mitad de la fila que es de mas de una cuadra está sin número de atención, yo vine a renovar mi tarjeta SUBE porque está bloqueada y no sé a qué hora me voy a ir. Con el crecimiento que tuvo La Plata no puede ser que haya un solo lugar para hacer esto, la espero es desmesurada porque se junta con quienes vinieron por el boleto estudiantil”.

Engorroso y caótico es el trámite que por estos días tienen que hacer miles de familias de la Región para que sus hijos accedan al boleto estudiantil. Ya la semana pasada se denunció que el sistema de la SUBE no tenía registrada la tarjeta de los alumnos ingresantes al nivel secundario y por lo tanto se les cobraba el boleto como a cualquier pasajero. Tras una recorrida realizada por EL DIA, se constató que en terminales de micros como la de la Línea 520, centenares de personas esperaban ayer desde la madrugada para inscribir en un listado a los alumnos y que de esa manera se les diera un comprobante para habilitar el beneficio. Sin embargo, después de soportar el plantón, muchos se fueron sin nada y tuvieron que dirigirse a la central SUBE de Plaza Italia porque los alumnos no aparecían en el sistema. Allí la fila para hacer el trámite llegó a superar los 200 metros.

Claudia, vecina de Berisso, señaló que tuvo un sinfín de problemas para gestionar el boleto estudiantil de sus hijos. “Fui a la línea 202 a hacer el reclamo porque nos piden que completemos una planilla, pero dos de mis hijos no aparecían en el sistema, como si no fueran al colegio y por eso no podían acceder al boleto; la nena de primaria paga 10 centavos por viaje, pero a partir del 20 de marzo si no tiene la tarjeta habilitada tendrá que pagar 8 pesos cada vez que se suba al micro”, contó la mujer cuyos hijos asisten a una escuela que les queda a 15 cuadras. La vecina también denunció que muchos finalizan todos los trámites, pero no les aparece el comprobante necesario para acceder al boleto estudiantil.

“Esto debería haber estado previsto e informado con anticipación, cada día complican mas todo”, protestó una mujer que ayer esperaba completar el trámite en las oficinas de SUBE de Plaza Italia. En esa dependencia se atendió en los últimos días un promedio de 400 personas que en su mayoría fue por el boleto estudiantil.

En teoría el trámite no debería resultar complicado. A través de una página de internet de Transporte de la Provincia, al cargar los datos del alumno aparecería una planilla que luego de ser completada se entregaría en la línea de micro que se va a utilizar. Allí se volverían a cargar los datos y al corroborarse que el alumno es regular se entregaría un comprobante, para presentar junto a la tarjeta SUBE cada vez que se utiliza el servicio.

Sin embargo, hubo chicos que no aparecieron registrados en el sistema o a los que no se les pudo imprimir el comprobante, entonces no tuvieron más alternativa que iniciar el trámite en alguna delegación SUBE.

Ante tanta confusión, el gobierno de la Provincia informó los requisitos para que los alumnos de nivel inicial, primario y secundario puedan acceder al Boleto Estudiantil Gratuito con la tarjeta SUBE.

De acuerdo a la Subsecretaria de Transporte bonaerense, el trámite de preinscripción se comienza en la página www.gba.gob.ar/infraestructura/boleto, para lo cual hace falta completar el formulario online, en donde aparece un comprobante con un número de solicitud.

Los requisitos para acceder al Boleto son ser alumno de una escuela pública o privada con aporte del estado con sede en provincia, ser residente en territorio bonaerense, vivir a más de 600 metros de la escuela para los alumnos primarios y a más de 800 metros para secundarios.

Tras haber realizado la preinscripción online, los alumnos deben completar el trámite en un punto de registro (quienes no tengan una tarjeta SUBE registrada a su nombre al momento de hacer la preinscripción recibirán una tarjeta gratuita por única vez).

A la hora de acercarse al punto de registro elegido, los alumnos menores de 18 años deberán presentarse con el mayor que hizo el trámite de la preinscripción con: DNI y fotocopia; fotocopia de DNI del alumno; y tarjeta SUBE.

En tanto, los estudiantes mayores de 18 años deberán concurrir con DNI, fotocopia de DNI y tarjeta SUBE.

Se detalló que los alumnos reciben 50 viajes mensuales y podrán utilizar hasta 4 viajes por día entre las 5 y las 23 de lunes a viernes.

En tanto, los requisitos para los alumnos universitarios son: ser alumno regular de alguna de las 14 universidades inscriptas al Boleto Estudiantil; vivir a más de 2 kilómetros de la facultad. Y para los alumnos de 2do año en adelante, tener 3 materias aprobadas el año anterior y mínimo 1 materia aprobada en el semestre inmediato anterior; no contar con un título universitario o terciario previo; no tener otro beneficio de idéntico fin y tener una tarjeta SUBE registrada a su nombre.

Para solicitarlo el alumno tiene que ingresar al SIU Guaraní o al Sistema de su Universidad con su usuario y contraseña, y completar el formulario correspondiente al Boleto Estudiantil; pero los alumnos que ya se encuentren registrados no deberán realizar ningún trámite.

En este casos, los alumnos registrados pueden realizar hasta 45 viajes por mes de lunes a sábados.