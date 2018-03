En nuevas escuchas, Cristina se burla de Macri y Tinelli y le da órdenes a los dueños de C5N

Los trata de "esos idiotas" y también califica de "hija de puta" a la ministra de Seguridad

"Esos dos idiotas", "hija de puta" y "estúpida ilustre", son algunos de los calificativos que se le escucha decir a la ex presidenta Cristina Kirchner durante conversaciones con Oscar Parrilli, en una nueva escucha obtenida en el marco de la investigación judicial en el marco de la causa en la que se investigaba el presunto encubrimiento a Ibar Pérez Corradi, por ese entonces, julio de 2016 todavía prófugo.

En las escuchas reveladas anoche, Cristina se burla del encuentro entre Mauricio Macri y el conductor Marcelo Tinelli y la posterior foto que compartieron a través de Snapchat. "Con todos los problemas que tiene la Argentina le dedica dos horas a Tinelli", comenta Parrilli, a lo que Cristina responde: "¿Qué pueden haber hablado esos dos idiotas en dos horas? La verdad que es increible".

Refiriéndose a la misma reunión, la ex mandataria afirma que "jamás hubieran obtenido una foto mía así con Tinelli en su vida, ni que se cagaran". Y agrega: "vos acordate que Tinelli me llamaba por teléfono a Olivos y yo no lo atendía. No, un jefe de Estado es un jefe de Estado".

Además de llamar "hija de puta" a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, califica de "estúpida ilustre" a Juliana Awada y da su explicación de por qué no la imitan: "Si la ridiculizara, como ridiculizan a todos los demás, da para personaje. Pero como la hacen idéntica, no da para personaje, ese es el tema. Si la satirizan sí da para personaje porque es una estúpida ilustre".

Un párrafo aparte se lo lleva el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Lorenzetti, de quien dicen el Gobierno "lo tiene apretado muy fuerte" con "la amenaza del juicio político de la gorda", en referencia a la diputada Elisa Carrió.

Y también queda explícito la cercanía con los dueños de C5N cuando durante una conversación con Parrilli, la ex presidenta dice "está bien, ahora lo hablo con Fabián", en alusión a De Souza, socio de de Cristóbal López, para que el ex secretario General de la Presidencia y quien fuera jefe de Inteligencia fuera entrevistado.