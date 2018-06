Batakis: "El plan de este gobierno es un saqueo" 

La ex ministra de economía de la Provincia de Buenos Aires Silvina Batakis brindó una charla en la sede del PJ local. En ese contexto explico que "El gobierno se ocupa únicamente del rendimiento de las finanzas para extraer la riqueza y sacarla del país destruyendo el trabajo argentino y el salario de nuestros trabajadores".

Con un auditorio colmado, la economista y ex funcionaria del gobierno provincial habló sobre como repercute el acuerdo con el FMI y su incidencia en la economía actual.

En torno a la designación de Luis Caputo, Batakis sostuvo: "Es una persona que no tiene experiencia, no tiene antecedentes académicos y ademas de eso esta vinculado con todas las offshore de publico conocimiento. Es una persona que sabe de mesas de dinero, pero no sabe de política monetaria. Este nombre, lo único que sabe es de hacer negocios", expresó.

"Este gobierno no tiene plan económico, solo tiene objetivos y en base a ellos ordena determinadas políticas. Solo quieren dotar de competitividad bajando los sueldos. El plan de este gobierno es un saqueo", añadió Silvina Batakis.

Para concluir Batakis señaló que "Para nosotros gobernar es generar trabajo, y crear puestos de trabajo ordena todo un plan económico, con todas sus políticas. Este gobierno no tiene un plan económico y simplemente tiene como objetivo bajar los salarios de todos los trabajadores", concluyó.