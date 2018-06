Háganle caso a Sampa: ¡jueguen con el cuchillo entre los dientes!

Llegó la hora de la verdad para la Selección. El Mundial empieza a las 11 de la mañana argentina, cuando Francia se ponga frente a Messi y compañía. El pase a octavos de final de la Copa del Mundo de Rusia está en juego y todo un pueblo lo espera expectante, ilusionado y esperanzado.

Este equipo tiene grandes jugadores, pero a diferencia del resto, tiene un plus: a Leo, el número uno, el mejor jugador del mundo que quiere saldar esa cuenta pendiente de besar el mismo trofeo que levantaron Daniel Passarella y Diego Maradona. El hincha pide huevo y corazón, dejar todo por la celeste y blanca. Porque si el resultado no acompaña, que está dentro de las posibilidad que ofrece el fútbol, de la cancha se sale con la camiseta transpirada, signo de haber dejado todo y más.

Este plantel lo sabe. Muchos de ellos, en 2014 y de la mano de Alejandro Sabella, en la segunda fase del Mundial de Brasil dieron vuelta la página, hicieron oídos sordos a las críticas y sacaron el pecho para escalar peldaño por peldaño y quedar en las puertas de la gloria. No pudo ser, es cierto, pero además de merecerlo, la fortuna no acompañó. No es tiempo de recuerdos agridulces, es tiempo de creer en un equipo que tiene con qué doblegar a una Francia que llega como un duro rival a vencer.

Sampaoli se puso ayer el traje de Cholo Simeone y prometió que su equipo, en medio de rumores de crisis y doble comando, jugará hoy con el "cuchillo entre los dientes". Entonces esta vez, al menos por esta vez, háganle caso al DT. Los hinchas no le reprocharán nada si cumplen con su pedido. ¡Vamos Argentina!

VEA TAMBIÉN.- Para ser el primero en avanzar a cuartos de final, Argentina deberá ganarle a Francia