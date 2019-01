Vino desde Trelew por las Fiestas, lo raptaron en Tolosa y le robaron $ 25 mil

Dos delincuentes lo abordaron cuando llegaba a la casa de un amigo. Le exigieron 40 mil dólares. Lo ataron con precintos, lo retuvieron en el piso de su propio auto y lo pasearon por más de una hora, hasta que lo liberaron en el Arroyo Del Gato

Días atrás un hombre de 74 años decidió viajar a Capital Federal para recibir el Año Nuevo con su hija y luego venir a La Plata para compartir unos días con un amigo en su vivienda de Tolosa, pero la intervención de dos delincuentes que lo interceptaron frente a la casa de su amigo le arruinó súbitamente el paseo.

Lo mantuvieron cautivo durante más de una hora, le exigieron la entrega de una suma específica y le sugirieron “no te hagas matar” porque “la plata se recupera y la vida no”, además de amenazarlo sin vueltas: “No nos obligues a pegarte un tiro”.

Por suerte eso no pasó, pero Juan Carlos Otero (74) tuvo miedo de que pasara.

La tremenda secuencia comenzó a las 22.30 del martes, justo cuando este hombre radicado en Trelew, provincia de Chubut, llegó a la esquina de 524 y 119 para cenar junto a su amigo “Pato”, que lo esperaba en la casa.

Ni siquiera llegó a tocar el timbre cuando lo abordaron dos sujetos que le apuntaron con sus armas y lo tomaron de los cabellos para meterlo por la fuerza en la parte trasera de su propio auto, un Fiat Mobi. Después le ataron las manos con precintos y lo ubicaron en el piso.

De este modo comenzaba para el jubilado un calvario que “duró entre una hora y una hora y media”, según estimó, lapso en el que lo “pasearon” por una zona que no pudo distinguir, aunque supone “que era la misma”. Sólo llegó a ver, de arranque, “que tomaron por la avenida 520”.

Otero no puede dar precisiones del derrotero porque, además de mantenerlo acostado en el piso del auto, uno de los captores se le sentó encima “y hasta me pisaba la cabeza”, recordó, sobre todo “cuando intentaba levantarla”.

“SE EQUIVOCARON”

A poco de tenerlo privado de su libertad, esos sujetos, que lo encañonaron con “una pistola calibre 45 cromada”, según alcanzó a ver Otero, le revelaron el motivo por el que lo retuvieron.

A los gritos, le pidieron que revelara “donde tenía los 40.000 dólares. Y me decían `no te hagas matar, la plata se recupera, la vida no. No me obligues a pegarte un tiro`me dijo uno de ellos”.

Otero está convencido de que “se equivocaron de persona, porque ni de casualidad dispongo de semejante cantidad de dinero”.

Después de los aprietes y las vueltas, los captores se convencieron de que no obtendrían del jubilado más que el dinero en efectivo que tenía encima. En este punto hay que aclarar que en ningún momento pidieron rescate.

“Se llevaron entre 7.000 y 8.000 pesos y 450 dólares que tenía en la billetera junto a documentación personal”, reveló Otero en una charla con este diario, además de “un reloj pulsera y el celular viejo”.

Cabe indicar que en un reporte oficial por el caso se especificó que le habían sustraído “5.000 pesos y 400 dólares”.

Otero puntualizó que “sólo pu de recuperar al reloj y al celular, porque lo descartaron en plena fuga”.

El jubilado además confesó que temió por su vida, en esos momentos inciertos en los que fue rehén de esos desconocidos.

“Se equivocaron de persona. Me pedían 40.000 dólares. La pasé mal, con muchas amenazas”

Juan Carlos Otero (74) Víctima del secuestro

“Es que no sólo me apuntaban con esa pistola, sino que también la movían de un lado al otro para `verduguearme`. Y me amenazaban mucho”, recordó.

AL ARROYO dEL GATO

Uno de los momentos de mayor tensión para este chubutense llegó con el epílogo de este incidente, cuando, luego de pasearlo por un amplio recorrido de calles, sus captores resolvieron detener la marcha del Mobi al llegar al arroyo Del Gato, en 17 y 524.

“Ahí me hicieron bajar del auto, me apoyaron contra una pared y me abandonaron en un sector que era de difícil llegada y complicado para que me pudieran ver rápido”, refirió Otero. Su auto quedó varado en ese mismo lugar, del que tuvieron que rescatarlo los bomberos.

El hombre recién pudo pedir auxilio cuando los delincuentes se fueron. “Por suerte me escucharon algunos vecinos, que enseguida avisaron al 911”, contó.

Luego reflexionó: “Ya está, ya pasó, por suerte me encuentro bien físicamente, porque estos tipos me asustaban con amenazas todo el tiempo, también con el arma, pero no me golpearon”.

Subrayó además que “todavía me quedan unos días para compartir en la casa de mi amigo, que amablemente me hospedó, y luego regresaré a Trelew”.

Vale señalar que una vez que fue rescatado en el arroyo Del Gato, efectivos policiales lo acompañaron para que radicara la denuncia en la comisaría sexta.

En esa seccional se instruyeron actuaciones que se caratularon como “robo y privación ilegal de la libertad”, con intervención de la UFI Nº 9 de La Plata.

A la misma seccional fue trasladado el Fiat Mobi de la víctima, para que los peritos practicaran los estudios de rutina.