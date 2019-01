La comunidad del hospital de Romero otra vez en alerta por el estado edilicio

Denunciaron que tanto el personal como los pacientes están en riesgo por la inundación de la cocina. Guardias en peligro

Los trabajadores del Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero denunciaron que, a raíz de problemas de infraestructura que afectan a la cocina de ese centro de salud, los pacientes que se encuentran internados podrían tener complicaciones. El inconveniente se suma a los problemas estructurales del centro médico, que según el personal lejos están de resolverse.

A través de un comunicado, ATE bonaerense consignó que tanto trabajadores estatales como los pacientes del centro de salud de Melchor Romero se encuentran en estado de riesgo sanitario debido a la inundación de la cocina. Entre otros problemas se enumeraron cañerías rotas, desagües obstruidos y la consecuente contaminación de los alimentos.

En ese marco se exigió el cumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades de salud.

Gloria Canaviri, titular del departamento de Salud de ATE bonaerense e integrante de la junta interna del nosocomio de Melchor Romero, precisó que “como gremio presentamos en noviembre una nota sobre el estado de rebalse de los desagotes de la cocina en el sótano del lugar y su inundación. Un sitio grande en el que se hacen raciones para 500 internados de salud mental, 100 de las camas de partos, y otros 100 de cirugía, clínica; además de la destinada al personal”.

Al respecto indicó que en ese momento se pidió que se desagotara el sótano y se solucionaran los problemas existentes en las cañerías. Como consecuencia de esos problemas de infraestructura edilicia se indicó que también comenzaron a observarse insectos.

“El lugar estaba lleno de moscas e insectos, lo que implicaba riesgos de contaminación de la comida y el consiguiente perjuicio para la salud de las y los trabajadores”, dijo la trabajadora.

Se comunicó que a los pedidos de ATE se sumó el de los profesionales de la salud nucleados en CICOP. “Este sábado no habrá guardia de pediatría porque no hay forma de dar respuesta, y el martes y viernes no habrá psiquiatras de guardia. Y las autoridades no están teniendo intenciones de solucionarlo”, agregó Canaviri.

Se aclaró que con el objetivo de alcanzar soluciones, el gremio mantuvo distintos encuentros con autoridades del hospital y de la cartera de salud.

“Nos dijeron que iban a tomar cartas en el asunto pero desagotaron una sola cañería y volvió nuevamente el mismo problema. Las cámaras de retención de grasa no tienen mantenimiento con la frecuencia que se precisa y el problema se vuelve recurrente. Además, continúan rotos los caños de desagües”, se comunicó.

En la nota de los trabajadores de ATE se puntualizó que se espera que las autoridades cumplan con el compromiso de resolver la situación de la cocina.

Además se pidió que se agilice el expediente para la refacción de pisos e infraestructura; aumentar el presupuesto de horas extras según el plan de limpieza; seguir los expedientes de los cargos concursados de psiquiatras.

Otro de los puntos es que se produzca el ingreso de 55 agentes entre febrero y julio de 2019 cuya prioridad la establecerá el hospital y gestionar el pedido de pediatras y psiquiatras.

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia se informó que las pérdidas de las cañerías de la cocina provocaron algunas filtraciones, pero se informó que las roturas están en vías de solucionarse.

