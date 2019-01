Rumores de mercado: ¿otro colombiano en el radar albirrojo?

El dato respecto a que el Pincha estaba interesado en otro futbolista colombiano llegó desde México en las últimas horas de ayer.

Es que el portal FutmaníacosMX dio cuenta de que el joven delantero de 21 años Edwuin Cetre, podría ser presentado a la brevedad como nuevo jugador albirrojo.

Es categoría '98 y venía desempeñándose en Santos Laguna, club con el cual no arregló su nuevo contrato.

"El tema está en manos de la directiva y de su representante, no llegaron a un acuerdo y el tema está stand by. No está cerrado hasta el 31 de enero cuando se acaben los fichajes..." dijo el entrenador del Santos, Salvador Reyes.

Cetro llegó al fútbol mexicano después de haber tenido un paso por Uruguay, más precisamente defendiendo los colores de Rocha FC.

El punta cafetero tiene pocos partidos en Primera División ya que disputó apenas 21 juegos y anotó dos goles. Por tanto, en principio, son sólos rumores que provinieron desde el país azteca ya que desde Estudiantes no existieron confirmaciones al respecto.

Cabe recordar que el León ya cuenta con un mediocampista cafetero que llegó en el actual mercado de pases y que hoy comenzaría como titular: Edward López.