En Punta, Nicole mostró su habilidad para el "acroyoga"

Nicole Neumann en Punta del Este ya es un clásico del verano. Pero no todos los veranos son iguales para la blonda. Ya lejos de su pasado con Poroto Cubero, la ex modelo demostró que en Uruguay no todo es diversión y que también hay tiempo para dedicarse al cuerpo y la actividad física.

En su estadía junto a su nuevo novio, el empresario Matías Tasin, Nicole mostró sus habilidades para hacer "acroyoga" al lado de la pileta.

Sin dudas, su belleza sigue intacta y demuestra todo el tiempo que a los 38 está más radiante que nunca.