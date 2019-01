El estado físico de Nadal genera incertidumbre: en 2018 jugó solamente nueve torneos

El tenista español Rafael Nadal, número dos del mundo, anunció hoy que no jugará en el ATP 250 de Brisbane (Australia) por una distensión en la pierna izquierda, y espera recuperarse para competir en el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia.

Nadal explicó en una rueda de prensa que "me sometí a una resonancia magnética y muestra una pequeña distensión en el muslo izquierdo. Quería jugar, pero las recomendaciones de los médicos me decían que no lo hiciera. Es algo pequeño que puede volverse mucho más grande; cuando compites con intensidad el músculo puede empeorar".

El zurdo de Manacor, de 32 años y ganador de 17 títulos de Grand Slam, debía jugar este jueves en el estado de Queensland frente al francés Jo-Wilfried Tsonga, pero en cambio se cuidará para llegar al Abierto de Australia, que comenzará en menos de dos semanas.

Hace unos días, Nadal jugó las semifinales de un torneo de exhibición en Abu Dhabi y después de perder contra el sudafricano Kevin Anderson decidió no jugar por el tercer puesto, por precaución por algunas molestias físicas.

En 2018, el ex número uno jugó solamente nueve torneos. Su último partido oficial de la temporada fue en septiembre en las semifinales del US Open ante Juan Martín Del Potro, cuando tuvo que retirarse. En noviembre fue operado del tobillo.

"Me siento mejor que hace cuatro días y es un riesgo dañar mi cuerpo durante el mes que voy a estar por aquí", agregó Nadal.