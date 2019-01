En La Plata, los libros sobre feminismo tienen lugar propio

Empujados por un boom de ventas y el protagonismo alcanzado por el colectivo de mujeres, los textos que abordan las temáticas de género ganan cada vez más espacio

| Publicado en Edición Impresa

Puede ser alguna novela de la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie; el ya legendario “El segundo sexo”, de Simone de Beauvoir; o acaso el incisivo ensayo de Virginie Despentes titulado “Teoría King Kong”. Sea el texto que sea, lo cierto es que los libros de temática feminista no sólo vienen protagonizando un boom de ventas en los últimos años: ahora también ya conforman una nueva sección dentro de las librerías de la Ciudad, algunas de las cuales les reservan incluso una mesa exclusiva en sus locales de venta.

“Empezó como una tendencia novedosa el año pasado pero ahora ya casi no hay librerías que no tomen la temática feminista como un género en sí mismo”, apunta Mariano, vendedor en una librería del centro platense. Según su visión, que entra en sintonía con la del resto de libreros y editores, las inquietudes despertadas a partir del debate por el derecho al aborto y el nuevo protagonismo alcanzado por el movimiento de mujeres generaron nuevas demandas de lectura que, cada una a su modo, vienen siendo correspondidas por una profusa oferta editorial de “literatura de género”, dentro de la cual conviven viejos clásicos con best sellers más actuales; ficciones con ensayos, biografías y textos teóricos.

“Es un segmento que crece en ventas desde principios de 2018 y, si miras el ranking de la cadena minorista que publicamos cada día, hay siempre por lo menos cinco libros vinculados a las temáticas de género”, explica Mara Tomaino, jefa de marketing de la librería Cúspide.

Desde una de las casas platenses de esa cadena confirman la tendencia y aseguran que arrancó a principios del año pasado pero se afianzó con fuerza en los últimos meses. “Nosotros tenemos una mesa especial con libros de género porque es una temática por la cual se consulta cada vez más -confirma Victoria, sub encargada de la sucursal-. Y para sorpresa de muchos, el público que busca estos libros es de los más variado. No son todas mujeres sino que también muchos hombres se interesan. Y te diría que grandes y chicos por igual, tampoco es una tendencia con una edad definida”.

Así, de los 100 libros más vendidos por esta cadena el último martes, siete pueden ser considerados “de género”; y “Teoría King Kong”, de Virginie Despentes, fue la obra de no ficción más comercializada la semana pasada por la cadena Yenny-El Ateneo, ocupando el séptimo puesto en el ranking general.

“Era esperable que el debate sobre la igualdad de género y el feminismo sobrevolaran muchas de las novedades del sector; lo sorprendente es que ese debate que comenzó como un fenómeno social se convirtiera también en un verdadero fenómeno editorial”, apunta Mariano, quien coincide en señalar al libro de Despentes como uno de los más vendidos en este último tiempo en nuestra ciudad.

Para Tomaino, por su parte, “libros de género hubo siempre, pero antes teníamos una sección en un estante, que del estante pasó a la mesa y del fondo del local pasó al primer lugar en algunas sucursales por la demanda de los propios lectores que nos obligaron a hacerlo así. Además, el mercado fue acompañando, porque hoy se editan más libros vinculados a la temática”.

En la mesa que esta librería identifica con el cartel “Género” se intercalan obras como “El segundo sexo”, de Simone de Beauvoir; “Yo nena, yo princesa”, de Gabriela Mansilla; “Historia de la sexualidad”, de Michael Foucault; “El género en disputa”, de Judith Butler; y “Contrapedagogías de la crueldad”, de Rita Segato, entre otros.

Tomaino asegura que antes quien compraba libros de temática feminista “era un consumidor más de segmento”, mientras que ahora “los leen desde mi hija de 14 años hasta mi madre de 70, dado que hay un interés en la temática que atraviesa todas las edades y no está restringido sólo a las mujeres”.