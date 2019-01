“Palito” Pereira rompió el silencio y habló sobre su salida del Pincha

“Con Agustín (Alayes) siempre nos tratamos con respeto, a pesar de nuestros desacuerdos. Él defiende los intereses de Estudiantes y yo los míos. Está perfecto. Con Sebastián (Verón) la cercanía que tuve fue cuando jugué. Desde que me fui no tuve más relación, ni para bien ni para mal" precisó al hablar sobre su relación con la dirigencia de Estudiantes

Álvaro Pereira, luego de rescindir contrato con el Pincha y firmar en Nacional de Uruguay, dialogó con EL DIA en exclusiva. En la entrevista, que mañana saldrá completa en la edición impresa del diario, el defensor habló de su relación con la dirigencia de Estudiantes, la versión del salario internacional, el cariño del hincha y se refirió a los motivos que lo llevaron a mudarse al fútbol charrúa. “Me invitaron a irme” sostuvo.

“La verdad es que estaba predispuesto a volver, con la mejor, había firmado un contrato sin valores hasta 2020. Es mentira que cobré un salario internacional. Se hablan muchas boludeces” explicó el uruguayo que no dudó en sostener que “El hincha se merece saber la verdad. Si yo tengo problemas personales con alguien, voy y lo arreglo personalmente. Pero tengo 33 años y la falta de respeto no la tolero”.

Sobre su salida, el jugador mundialista lamentó no haber podido vestir nuevamente la casaca albirroja y destacó el cariño de la gente. “No me voy con rencor, aunque me hubiera gustado vestir la camiseta de Estudiantes otra vez. Para mí el tema está cerrado, pero se lo quería aclarar al hincha porque me demostró muchísimo cariño. La verdad le estoy eternamente agradecido”.

“¿Cómo era tu relación con Agustín Alayes y con Sebastián Verón?”

“Con Agustín (Alayes) siempre nos tratamos con respeto, a pesar de nuestros desacuerdos. Él defiende los intereses de Estudiantes y yo los míos. Está perfecto. Con Sebastián (Verón) la cercanía que tuve fue cuando jugué. Desde que me fui no tuve más relación, ni para bien ni para mal. Yo no sé si por la espalda dice otra cosa, cuando lo tuve frente a mí le dije lo que pensaba. Nunca fui a almorzar ni cenar con él” precisó al hablar sobre su relación con la dirigencia pincharrata.

