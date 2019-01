Preocupa la escalada de noviazgos violentos entre adolescentes y jóvenes

En medio de un aumento de femicidios entre menores de 25 años, una de cada cuatro jóvenes reconoce haber vivido alguna situación de violencia en su relación de pareja

NICOLÁS MALDONADO



Poco tiempo después de que “el chico con el que salía” le dijera que ya no la quería y ella no supiera más de él, Agustina (16) comenzó una nueva relación. Había dejado ya de pensar en su ex novio cuando éste, al enterarse que estaba con otro, reapareció de pronto en Facebook amenazándola con vengarse si la veía con él. Nada hacía pensar que aquella amenaza fuera a pasar a mayores de no ser porque unos días más tarde el chico comenzó a merodear los lugares donde solía encontrarla. “Estuve un tiempo sin salir de casa más que para ir al colegio y hasta dejé de ver al pibe con el que había empezado a salir”, cuenta Agustina, cuyo caso no parece ser ciertamente una excepción.

En medio de un aumento de femicidios de mujeres jóvenes en el país, una de cuatro chicas en la Provincia de Buenos Aires reconoce haber vivido alguna situación de violencia en su relación de pareja. Aunque en la mayoría de los casos se trata de amenazas, forzamientos y maltratos psicológicos entre otras situaciones que muchas veces no son percibidas como violencia, conductas como estas configuran en cualquier caso un tipo de relación con alto de riesgo de derivar con el tiempo en un desenlace fatal.

El dato estadístico surge de una encuesta on line sobre señales de violencia en la pareja realizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que reúne las respuestas de más de 15 mil jóvenes. Y no resulta extraño si se considera que ocho de cada diez denuncias por violencia de género que recibe la Línea de Atención 114 proviene precisamente de víctimas que se hallan en entre los 15 y 20 años de edad.

Como se desprende de la encuesta de la Defensoría, una cuarta parte de las chicas que vivieron situaciones de violencia en la pareja (el 24%) reconoce haber sufrido amenazas de golpes o haber cedido a los deseos sexuales del otro por temor (26%), mientras que una sexta parte de ellas cuenta que fue obligada a tener prácticas sexuales no deseadas (17%) o fue golpeada por su novio alguna vez (el 16%).

El estudio muestra además que el 63% de las chicas de entre 15 y 25 años es controlada habitualmente por sus novios con preguntas acerca de con quién y dónde están; el 53% sufrió acusaciones de haber sido infiel y el 48% se alejó o perdió contacto con amigas desde que comenzó la relación. No menos inquietante resulta el hecho de que el 33% de las jóvenes que respondieron la encuesta reconoce que a su pareja le molesta que estudie, trabaje o realice actividades independientes, el 30% admite que el novio le revisa los mensajes del teléfono y el 28% cuenta que su pareja le dice que no sirve para nada o que todo lo que hace está mal.

“CORTA A TIEMPO”

“Se tiende a pensar que en la franja etaria que va de los 15 a 21 años el machismo no tiene hoy mucho lugar y sin embargo no es así. Aunque es probable que el nivel de situaciones violentas en las parejas de esa edad sea menor al que se registraba años atrás cuando no había tanto debate ni tanto acceso a la información, la realidad es que entre los más jóvenes sigue imperando un modelo enfermizo del amor romántico, los celos y la pasión, un modelo que algún modo justifica conductas violentas”, explica Alejandra López, la responsable de “Cortá a tiempo”, una iniciativa de la Defensoría del Pueblo para revertir esta realidad.

Por medio de talleres que se dictan en clubes de barrio y escuelas secundarias, “Cortá a Tiempo” busca enseñarles a los adolescentes a reconocer y desnaturalizar situaciones de violencia en la pareja que a menudo pasan inadvertidas incluso entre su generación. “La idea es ayudarlos a que entiendan la vinculación que existe entre esos celos que pueden parecer románticos y las agresiones, manipulaciones y conductas de control”, explica López, quien se especializa en temas de genero y Derecho Penal.

Las mayor parte de los relatos que surgen en los talleres -por los que pasaron unos 1.500 adolescentes a lo largo del año pasado- muestran justamente cómo esta mirada distorsionada de las relaciones deriva muchas veces en amenazas manotazos a celulares y hasta golpes. “Resulta muy común que las chicas digan `me cela porque me ama` o `me persigue porque me quiere para él` sin darse cuenta que ese supuesto amor equivale a dar lugar a conductas de desvalorización y control”

Entre los temas que generan participación en los talleres, los más recurrentes tienen que ver con los estereotipos de género, las situaciones cotidianas de violencia y los celos en la pareja. “Chicas y los chicos hacen mención a la posesión y los celos como una de las principales problemáticas que provocan el alejamiento de las amistades y del círculo de confianza”, cuentan Melina Capucho y Paz Bertero, las encargadas de dictarlos, al explicar que es precisamente ese modelo, “muy presente en las canciones que escuchan y las series que ven”, lo que intentan desarmar.

Si resulta tan importante lograr que entiendan que los celos no son una demostración de afecto, explican, es porque “las relaciones violentas no se establecen de un día para el otro ni son secuencias lineales, sino que se van afianzando a partir de prácticas cotidianas que no se reconocen como violentas aunque lo son”.

DESIGUALDADES

“Las estadísticas muestran que los femicidios vienen creciendo en la franja que va desde los 15 a los 25 años de edad. Si bien son varios los factores que lo explican, lo que observamos nosotras es que mientras que muchas chicas han logrado en los últimos años desnaturalizar patrones culturales que tienen que ver con un modelo de relación machista, los varones en general siguen sin lograr hacer ese cambio, lo que genera mucha tensión”, explica Flavia Centurión, presidenta de Las Mirabal, una ONG platense que dicta talleres sobre noviazgos violentos en clubes y escuelas de la Ciudad.

El fenómeno “se evidencia claramente cuando en los talleres les preguntamos a los varones cuál es su modelo de mujer ideal y en sus respuestas surgen por sobre todo los roles y estereotipos femeninos de la cultura machista: mujeres que cuidan de sus hijos y no trabajan fuera del hogar”, cuenta Centurión, quien reconoce que “si bien muchas chicas hoy se resisten y cuestionan esos modelos, un alto porcentaje de ellas siguen sometiéndose a distintas formas de violencia en la pareja: como acceder a tener relaciones o realizar ciertas practicas sexuales con las que no están de acuerdo” por la presión cultural.

“Creemos que esto sucede así porque las chicas no sólo tienen que confrontar ese modelo con sus parejas sino también dentro de sus propias familias, donde ese modelo les es transmitido de algún modo también por sus papás”, explica la presidenta de Las Mirabal.

Ademas de las manipulaciones y la violencia en lo sexual (se escucha mucho eso de que `si no tenés sexo conmigo entonces me busco otra` y `tuvimos relaciones sin preservativos porque él lo quiso así`), las situaciones que emergen con mayor frecuencia en los talleres dictados por esta ONG tienen que ver con el control: chicas que reconocen que sus novios las vigilan en las redes sociales, que les exigen las contraseñas o que cuestionan tanto la ropa que se ponen como las amigas que eligen tener.

“El modelo de relación de pareja que prevalece también entre los adolescentes es el de la preponderancia del interés de varón por sobre el de las mujer, lo que las coloca en una situación de dominación”, resume Centurión, para quien “es necesario que se cumpla con la Ley de Educación Sexual Integral para lograr relaciones de noviazgos con mayor respeto e igualdad”.