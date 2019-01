Vicuña, sobre el motorhome y Pampita: “La China se encontró con un tipo separado”

| Publicado en Edición Impresa

Tras años de silencio, finalmente Benjamín Vicuña dio su versión de los hechos acontecidos en aquel motorhome que marcó el final definitivo de su relación con Pampita y el comienzo de su romance con sabor a palta con La China Suárez, con quien hoy tiene una hija.

Vicuña, que graba actualmente “Argentina, tierra de amor y venganza”, la megaproducción de época de El Trece donde también trabaja La China, pasó por el programa radial de Catalina Dlugi, “Agarrate Catalina”, y habló del comienzo de su romance con la actriz, tras finalizar una década de amor con Pampita, la mamá de sus hijos Blanca, Bautista, Betrán y Benicio.

“Enamorarse de Benjamín Vicuña no debe haber sido fácil (para La China), más allá de que sos un hombre muy seductor”, lanzó Catalina procurando pisar con cuidado, y él respondió jugando al romántico: “El amor es un misterio”, tiró.

Sin embargo, el actor chileno, que también se encuentra trabajando sobre tablas, siguió respondiendo y, por primera vez, habló de su separación: “Las historias de amor tienen sus pro y sus contras. Siempre se pierde, se gana. No existe un escenario ideal y, en ese sentido, se encontró con un tipo separado, con cuatro hijos. Efectivamente, no estaba viviendo el mejor momento de mi vida. Tengo mi historia y mis dolores. Uno se enamora a fardo cerrado, del total. Uno no se pude enamorar de una ilusión, de un ideal. Las cosas son así, con luces y con sombras”.

Así, Vicuña ratificó su versión oficial, que es la que comparte con su pareja: el actor dice que no estaba con Pampita mientras ya coqueteaba con La China, lo cual colocaría sus incursiones a la casa de la morocha modelo, captadas por la cámara de seguridad, como un error habitual entre ex. Aunque todavía no se termina de explicar, claro, por qué, si estaba separado, tanto él como La China negaron siempre que en aquel motorhome nació el amor...