Consultorios online: avanza una modalidad rechazada por médicos

El auge de las plataformas de atención virtual que ofrecen cada vez más empresas de medicina prepaga y obras sociales preocupa a las entidades profesionales por su “falta de seriedad”

Para cualquiera que haya esperado semanas por un turno médico o haya perdido horas en una sala de espera, el hecho de disponer cuando lo desee de un médico online resulta sin duda muy tentador. Pero más allá de lo práctico que puede ser ¿hasta qué punto esta alternativa permite brindar además una buena atención en salud? En medio del auge de las plataformas de atención virtual, esta pregunta enfrenta cada vez más a obras sociales y prepagas, que comienzan a incorporar ese recurso tecnológico, con las entidades médicas, que rechazan su uso por considerar imprescindible para un buen diagnóstico una evaluación presencial.

Ante el avance de los consultorios virtuales en internet, la Concertación de Entidades Médicas Independientes Bonaerenses (CEMIBO) y la Agremiación Médica Platense salieron esta semana a apoyar el rechazo expresado por la Federación de Entidades Médicas Colegiadas (Confemeco) a esta modalidad. Y el Colegio de Médicos de La Plata, que desde hace dos años viene impulsando una cruzada contra la medicina no presencial, se les sumó por entender que esta práctica pone en serio riesgo la salud de la comunidad.

Algunas de las principales empresas de medicina prepaga “están promocionando a diario sus plataformas de atención virtual, donde diagnostican y prescriben estudios y hasta medican a pacientes sin siquiera haberlos revisado, lo que consideramos una acto de enorme irresponsabilidad profesional”, señala Guillermo Guanella, el presidente de la CEMIBO, al explicar su decisión de hacer “un llamado de alerta a la población”.

Desde el Colegio de Médicos de La Plata, Jorge Mazzone va incluso más allá: “las consultas no presenciales que ofrecen estas plataformas constituyen para nosotros una práctica que por el riesgo que supone para los pacientes se encuentra por fuera del ejercicio profesional. Además de que no hay manera de garantizar que la persona que atiende la consulta sea efectivamente un médico, no se puede hacer un buen diagnóstico sin una revisión física”, explica el presidente de la entidad.

Con este argumento, el Colegio de Médicos, que ya en 2016 impulsó una declaración conjunta en rechazo a la medicina no presencial, hoy no sólo no habilita espacios para consultorios virtuales sino que ha presentado denuncias que derivaron en la clausura de iniciativas para brindar desde La Plata este tipo de atención.

Si bien parece existir un vacío legal en torno a esta modalidad específica de atención que se encuentra en franco crecimiento, las entidades médicas señalan que la viabilidad de los consultorios virtuales choca con al menos dos normas vigentes sobre el ejercicio profesional. Se trata de la ley provincial 4534 y la ley nacional 17132, las que establecen que las prescripciones deben ser manuscritas y firmadas por un médico, dos requerimientos que exigen una atención presencial.

Del otro lado del debate, los impulsores de esta modalidad justifican su auge señalando que existe una demanda creciente por parte de los usuarios del sistema de salud. “Los pacientes quieren estar en contacto con los médicos de forma digital y fuerzan al desarrollo de herramientas nuevas”, explican desde ConsultorioMOVIL.net, una plataforma de medicina virtual al comentar que las empresas de medicina prepaga recurren a ellas cada vez más.

A pesar de que reconocen que estas herramientas facilitan el acceso a una consulta y permiten reducir costos, la mayoría de los profesionales de la salud se oponen a su utilización. En una encuesta realizada por un portal especializado en medicina, el 73% de los médicos consultados manifestó no estar de acuerdo con las consultas médicas online porque al mediatizar el acto médico socavan la relación médico-paciente vulnerando la calidad de la atención.