Claudia, furiosa con Diego: “Vive una realidad paralela”

La ex del astro estalló ante la aparición de un supuesto diálogo de la serie sobre Maradona, y volvió a fustigar al entorno del Diez

| Publicado en Edición Impresa

La ficción sobre la vida de Diego Maradona recién empieza a filmarse y ya genera escándalo: Claudia Villafañe, la primera mujer del Diez, sigue muy molesta por una parte del guion de la serie que la dejaría muy mal parada, y volvió a hablar al respecto llegando a decir que Maradona “vive una realidad paralela”.

El presunto texto de la polémica reconstruye una supuesta charla que hubo entre Villafañe y el ex representante y amigo del ex futbolista, Guillermo Coppola, mientras el ídolo estaba internado en Punta del Este, al borde de la muerte.

¿Qué dice el personaje de la Claudia? “Todo esto es culpa tuya. Decime, ¿qué va a pasar ahora si Diego se muere? ¿Qué va a pasar con la herencia con todos los hijos que tiene por ahí?”. El personaje de “Guillote” sólo le diría “tranquila”, según circuló.

Villafañe explotó de bronca cuando se enteró de esta supuesta parte de la serie. Y salió a despotricar con fuerza: “Hay una historia que es la que no viví, como pasa siempre en la historia de Diego. ¿De dónde sacaron ese diálogo?”.

“Según lo que ellos (por la producción) dijeron, no van a cambiar los nombres de nadie y van a dejar los reales. Hablé con mi abogado (Fernando Burlando) y tienen contemplado ganar mucho dinero y pagar todos los juicios que puedan surgir”, continuó la empresaria, que avisó que “si esto nos deja mal paradas a mis hijas y a mí, mostrando una realidad ficticia que no es la que yo viví, seguramente voy a salir a contar mi parte. Contar cómo vivimos los dos… Es que acá no hay dos historias, es una sola”. ¿Lo curioso? Esta “versión” sería también en formato televisivo y “seguramente Dalma hará mi papel”.

¿Habló del tema con Maradona? Claudia contó que Diego la tiene bloqueada “porque le conté cosas que pasaron con su abogado”. El problema, dice Villafañe, es que “siempre tiene entornos distintos a su alrededor: Maradona, afirmó, “vive una realidad paralela” y, en parte, eso se debe a que “su entorno le cuenta lo que le conviene contar”.