Guillermo rompió el silencio y le mandó un mensaje a los hinchas

Guillermo Barros Scelotto rompió el silencio y habló por primera vez después del encuentro que Boca perdió con River en la final de la Libertadores.

Lo hizo pocas horas antes de la asunción de Gustavo Alfaro al frente del plantel xeneize y mientras era presentado como nuevo adiestrador de Los Ángeles Galaxi.

"Me quiero ir en paz. Y le quiero agradecer al hincha. Más allá de ganar o perder, no sólo conmigo, sino con mi familia. Y más allá del dolor de no ganar la Copa Libertadores me voy con la tranquilidad de haber dejado todo", señaló inicialmente el Mellizo.

También puntualizó que "No tengo palabras para describir lo que siento o lo que sentí. Muchas gracias al hincha, lo viví como jugador y técnico, son increíbles".