A. Gómez: "Pedro influyó mucho en mí, yo estaba a punto de dejar el fútbol"

Alexi Gómez, flamante refuerzo albiazul que hoy tuvo su primera práctica en Estancia Chica, fue presentado en conferencia de prensa y contó cómo se produjo su arribo al Lobo, qué relación tiene con Pedro Troglio y qué puede ofrecerle al equipo.

"Hace rato que quería venir, estoy muy contento de estar aquí. A ponerse las pilas y a trabajar para lo que viene. Me estaba entrenando por mi cuenta y me terminó de convencer la relación que tengo con Pedor, lo admiro y respeto mucho. Fue parte fundamental para llegar a este club tan lindo", expresó el volante zurdo de 25 años.

Más adelante confió que su relación con Troglio fue determinante para llegar al Club: "Me tuvo en Universitario y está más loco que yo, porque entenderme es un poco difícil. Desde que llegó a Perú influyó en mi vida y carrera. Yo estaba a punto de dejar el fútbol. Nos llamaban padre e hijo en Perú. Ya quiero devolverle lo que hizo conmigo".

Sobre qué puede aportarle al Lobo, confió que "prometo trabajo, creo que cuando uno trabajo las cosas vienen de la mano. Hay que adaptarse rápido y sumar lo más que se pueda a este grupo".

A la hora de elegir un número, Alexi no se anduvo con vueltas y pidió la 10: "Me gusta jugar con ese número, pregunté si estaba disponible y me dijeron que sí".

Respecto a sus aspiraciones para volver a la Selección de su país, dijo que "mi meta a corto plazo es volver a la Selección pero estoy mentalizado en adaptarme aquí y jugar. Después pensar en Selección".

Por último, le agradeció a los hinchas: "Estoy agradecido a los hinchas por la buena onda, prometo trabajo y entregarme al ciento por ciento".

El volante zurdo estampó su firma con el Mens Sana, a préstamo por los siguientes 12 meses, con una opción de compra cercana a los 700 mil dólares.