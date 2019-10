Fernández dijo que si gana en octubre, no pedirá que se adelante la entrega del gobierno

ANTICIPO.- El candidato a presidente del Frente de Todos habla en conferencia de prensa en San Juan

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo hoy que si gana en octubre no pedirá que se adelante la entrega del gobierno y afirmó: "hay términos constitucionales que hay que respetar, no hay por qué cambiar las cosas".



"Estamos como estamos y no vamos a dejar de estar como estamos por esperar un mes más", expresó en una conferencia de prensa en San Juan.

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo hoy que "Argentina se tiene que desarrollar equilibradamente" y pidió que lo ayuden porque "hay posiblidades de vivir en otro país, de vivir en una Argentina mas digna".

También afirmó que "la pobreza es el resultado de la inoperancia de gestionar" y afirmó que es "la consecuencia de las políticas, que han creado 5 millones de nuevos pobres".

TEXTO EN DESARROLLO