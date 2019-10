Grabois, durísimo con Macri: "Exíjale a sus funcionarios que no compren ni vendan droga"

El dirigente social Juan Grabois disparó duro contra el presidente Mauricio Macri en torno al narcotráfico y las polémicas declaraciones de Kicillof sobre la droga. “Nosotros combatimos el narcotráfico todos los días. Si está en la misma línea, no sea hipócrita: exíjale a sus funcionarios que prediquen con el ejemplo y no compren (ni vendan)“, escribió en su cuenta de Twitter, lo que generó polémica.

El candidato de gobernador del Frente de Todos había dicho que “hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo“, una frase que quedó en el centro del escándalo y por el cual desde el oficialismo salieron a criticar con dureza. Frente a esto Grabois salió hoy a defender a Kicillof.

Cabe resaltar que el propio Macri en Misiones había manifestado que “no queremos drogas para nuestros hijos, para nuestras familias, no hay disculpas para los que venden drogas, no hay perdón para la venta de drogas ni justificativo, no creemos en ese tipo de moral”.