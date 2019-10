Lacunza negó que vayan a implementar más controles sobre el cambio y contestó los dichos de Aranguren

El ministro de Hacienda, quien se encuentra en Estados Unidos, dijo que las medidas implementadas "están funcionando"

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró hoy que las reservas monetarias que posee el Banco Central son “suficientes” para sostener el tipo de cambio hasta el 10 de diciembre próximo, y remarcó que la deuda pública “de ninguna manera es impagable”.

"Los controles de cambio han funcionado y están funcionando. No hay un problema de atraso cambiario y alcanzan las reservas para sostener el tipo de cambio hasta el 10 de diciembre", afirmó el ministro en declaraciones a la prensa desde Estados Unidos, donde vuelve a negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el desembolso de 5.400 millones de dólares que quedó pendiente desde mediados de septiembre último.

Lacunza sostuvo que “hay una estabilidad cambiaria que es razonable, lo esperable”, y señaló que “el tipo de cambio es superior al de equilibrio”. Precisó que “es casi el doble en términos reales”, y añadió que “es 90% superior a fines de 2015; es 60% superior al principio de esta crisis, en abril de 2018, y es 25% superior al promedio de las últimas décadas”.

Explicó que “las ventas (de reservas) de ayer tienen mucho que ver con pago de deuda privada al exterior, que tampoco hay que interrumpirlo”, y subrayó que “no es demanda especulativa de atesoramiento, son compromisos que la Argentina tiene que cumplir”.

También opinó sobre el Indice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre publicado ayer que dio un aumento de 5,9% mensual, y señaló que “el dato de inflación es consecuencia directa del salto devaluatorio de la semana posterior a las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), en que ganó el candidato opositor, Alberto Fernańdez, por 16,5 puntos porcentuales de diferencia sobre el presidente Mauricio Macri".

“En ese momento me tocó asumir y la prioridad que me puso el Presidente fue que dado que el tipo de cambio que estaba por encima de su valor de equilibrio, me pidió que fuera el último salto devaluatorio para preservar a los más vulnerables que son los que sufren la inflación”, manifestó.

Así puntualizó que “como el traslado de la devaluación a los precios tiene un rezago, se vio más en la inflación de septiembre que en agosto”.

Sobre el desembolso pendiente del FMI, explicó: “Nuestra obligación es que los números estén claros entre el Fondo y Argentina para que después no haya dilaciones. Pero no se va a definir ese tramo en esta reunión. Sí tenemos la expectativa que sea en este año. Hay razones para pensarlo, Argentina cumplió con todos los compromisos”.

Indicó que “las medidas que se tomaron, las más fuertes, fueron para preservar las reservas”, y remarcó que “no casualmente en el periodo post PASO, en el mes siguiente, las reservas bajaron US$ 15.000 millones y en el último mes bajaron US$ 2.500 millones”.

Afirmó además que “las reservas que se están yendo en estos días tienen que ver básicamente con pagos de deuda, que es lo mismo que hizo el gobierno anterior”, y precisó que la administración de Cristina Fernández de Kirchner “en sus últimos cuatro años perdió 30 mil millones de dólares de reservas, básicamente porque las usaba para pagar deuda”, y sostuvo que “Argentina no tiene un nivel de deuda alto, no tiene problemas de solvencia”, pero reconoció que “sí tenemos problemas de liquidez”.

Remarcó que “la deuda argentina son 310 mil millones de dólares, lo que representa el 68% del Producto Bruto Interno (PBI), no el 100%".

En cuanto a la negociación que debe encarar el próximo gobierno respecto de la deuda, afirmó que “tiene que ser voluntaria y rápida; voluntaria es porque cuanto más amigable antes vamos a volver al crédito voluntario”, y advirtió que “la vamos a pasar mal si no tenemos un acuerdo voluntario y amigable con el mercado”, y puntualizó que “del Fondo entraron 44 mil millones de dólares de un año y medio a esta parte”, y aseguró que “en ese lapso se pagó deuda por 40 mil millones de dólares".

Finalmente, sobre las declaraciones de Juan José Aranguren, quien afirmó que "estoy trayendo mis dólares en este momento, que tendría que ser al revés, para continuar viviendo", el ministro dijo que "no me merecen ninguna reflexión, son decisiones individuales... yo tengo lo que tengo en el país y es una decisión individual mía, pero cada uno hace con su patrimonio lo que cree conveniente". "No opino de Aranguren, yo tengo el dinero en mi país y estoy conforme con eso", completó.

Algunas frases que dejó el ministro:

- "Yo estoy en la escala del vuelo a Washington, todavía no llegué. El presidente del Banco Central está acá hace un par de días. (...) La definición de este tramo del desembolso del Fondo Monetario Internacional no se va a definir en esta reunión. Nuestra obligación es que los números estén claros entre el Fondo y Argentina para que después no haya dilaciones. Pero no se va a definir ese tramo en esta reunión. Si tenemos la expectativa que sea en este año. Hay razones para pensarlo, Argentina cumplió con todos los compromisos".

- "No tiene sentido entrar en controversia con dirigentes políticos a través de los medios. Desde hace 45 días la prioridad de la política económica es preservar la estabilidad, que no haya disrupciones cambiarias. Para preservar esa estabilidad hay que preservar las reservas. Las medidas que se han tomado no son simpáticas para nosotros pero si fue con el criterio de preservar a los más vulnerables, no interferir en las decisiones de consumo y ahorro de las familias".

- "Argentina no tiene un nivel de deuda alto, no tiene problemas de solvencia. No tenemos problemas de solvencia, si tenemos problemas de liquidez".

- "Cuando digo que tiene que ser voluntaria y rápida (la renegociación de la deuda), voluntaria es porque cuanto más amigable antes vamos a volver al crédito voluntario. La vamos a pasar mal si no tenemos un acuerdo voluntario y amigable con el mercado".

- "Los controles de cambio no son para una economía en su situación de equilibrio, no son sanos, son medidas transitorias que se ponen cuando la situación está atípica como en este caso pero que dependen de la credibilidad futura. Mauricio pudo levantar los controles de cambio porque había credibilidad en el futuro. Ahora hay incertidumbre sobre el futuro, por eso hubo que ponerlos. Los pusimos para no convalidar un dólar de pánico, innecesario. (...) los controles dependen de la expectativa que se genere a futuro".