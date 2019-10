Viviana Canosa: "Me incomoda que me relacionen con Alberto Fernández"

La periodista confirmó que tras ocho años de pareja, está separada de Alejandro Borensztein

Viviana Canosa confirmó que tras ocho años de vínculo amoroso, se separó de Alejandro Borensztein con quien tiene una hija. La periodista además lamentó que la relacionen con Alberto Fernández, candidato a presidente del Frente de Todos.

"Nos separamos hace tres meses, en buenos términos", confirmó la periodista y agregó: "Está todo bien, somos una familia para siempre. Nuestra hija está bien, ya lo saben en el colegio. Por suerte ahora que se da a conocer la noticia yo ya estoy entera de nuevo. La pasé horrible, pero ya pasó".

"Fue muy doloroso, hicimos todo para salvarlo, sobre todo porque tenemos una hija, hay incompatibilidades, la llegada de mi programa de tele, con mucha exposición, es muy intensa mi vida, le dedico mucho tiempo a la tele", agregó.

En cuanto a los motivos que los distanciaron como pareja, Canosa habló de incompatibilidad: "La llegada de mi programa de tele, volver a estar expuesta otra vez, con horarios muy difíciles con la radio, con la tele. Cuando yo llego a mi casa, duermen. Cuando me levanto, preparo el desayuno, llevo a Martina al colegio y después vengo a la radio; la verdad que mi vida es muy intensa ahora. Me di cuenta que las cosas no funcionaban", confesó.