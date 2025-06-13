"Estrellas y Estrellados", hoy gratis con EL DIA: escándalos, farándula y la cartelera

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

8 de Agosto de 2025 | 07:04

Escuchar esta nota

Este viernes pedí gratis con EL DIA  el suplemento "Estrellas y Estrellados", con todos los escándalos de la farándula argentina e internacional.

Además, la cartelera más completa de espectáculos del Gran La Plata y propuestas en Buenos Aires.

Hoy, "Estrellas y Estrellados" con el diario EL DIA.

Estas son algunas de las notas que vas a encontrar este viernes:

Prandi, expuso su dolor “Me robaron años de vida”

 

¡Provocame!: el romance de Chayanne y el público argento

 

¿Nuevo amor?: Laurita, vinculada con un deportista

 

Los Caniggia, en guerra Alex y Charlotte no se pueden ni ver

 

