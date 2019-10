Materazzi visitó a su amigo Milito

| Publicado en Edición Impresa

El ex defensor italiano Marco Materazzi, campeón del mundo con la Selección de Italia en 2006, está en el país (anoche acudió al Súper en La Boca) y aprovechó su estadía para visitar a su amigo y ex compañero en el Inter de Milán (2009 a 2011) Diego Milito, con quien ganó la Champions League en 2010, bajo la conducción técnica de José Mourinho. El ex zaguero estuvo en el Cilindro de Avellaneda y recibió como obsequio una camiseta de la Academia con el número 23.