En los súper locales casi todos los rubros muestran faltantes de Precios Cuidados

Se ven en las góndolas, pero no en la cantidad y variedad anunciada. Hay productos que escasean en un comercio y se encuentran en otros. Muchos los colocan en estantes bajos o fuera de la vista. Confusión entre consumidores

| Publicado en Edición Impresa

“Los productos de Precios Cuidados desaparecieron, los jubilados tenemos que buscar mucho para aprovechar las ofertas, por eso me doy una vuelta por muchos negocios; la yerba fue de lo que mas aumentó” - Jorge - Tolosa

“Precios Cuidados encuentro, pero no siempre coinciden con las marcas que acostumbro comprar, lo que es un hecho es que todas las cosas aumentaron de una manera increíble y hay que buscar precios” - Ana - Los Hornos

En un país en el que la devaluación de la moneda es algo constante, quienes no paran de sufrir la pérdida del poder adquisitivo no tienen mas alternativa que recorrer almacenes y supermercados en busca de productos en oferta o los del programa Precios Cuidados, Productos Esenciales. Sin embargo, eso no es una tarea sencilla, tras una recorrida de EL DIA pudo constatarse que en la mayoría de los comercios relevados solo se encontró una tercera parte de los que integraron el último programa cuando se lanzó a fines de abril pasado.

El supermercado El Nene (de la zona de 60 y 146) es de los más provistos en Precios Cuidados y lo promociona en sus vidrieras. El encargado del local remarcó el interés de los clientes por esa oferta con valores más accesibles para el bolsillo y la tendencia de los consumidores incluso a informarse, antes de llegar a las góndolas, por las listas de mercadería del programa.

“La mayoría de la gente busca esos precios y nos piden la lista antes de elegir los productos. El problema es que algunos productos no se consiguen”, señaló el empleado.

En las góndolas se encontraron por ejemplo té Big Ben por 25 saquitos a $ 23; leche La Martona, $37,05 -la de otra primera marca está a $ 46,90 -; aceite Primor por 900 ml, 57,13 y el de marca Cada Día, a $ 91,60.

También se encontraron arroz Los Apóstoles, $39,45 el kilo; harina leudante Morixe, $40,12; tomate Arcor por 500 gr., $27,95; galletitas Ópera, $ 67,79 paquete de 220 grs y yerba Piporé el kilo a $ 115,92.

“Acá se ven productos de Precios Esenciales, pero como en todos lados el resto de las cosas aumentan y uno tiene que ir buscando dónde están las cosas con precios mas convenientes”, contó una mujer que dijo permanecer fiel a determinadas marcas que consume desde hace años.

En ese, como en otros comercios de la Ciudad, hubo clientes que destacaron que es posible encontrar productos cuyo valor estén por debajo de los del Programa Precios Esenciales.

El descuento del IVA en los productos de primera necesidad fue algo que cuestionó la gente que dialogó con EL DIA. La mayoría señaló que seguramente eso quedó licuado con el alza que tuvieron los alimentos.

En otro supermercado cercano al Parque Alberti, en barrio La Loma, se informó que los productos de Precios Esenciales tuvieron el aumento que autorizó el Gobierno en septiembre, pero no desde esa fecha a la actualidad.

Allí se encontró, por ejemplo, conservas de choclo a $24.99; té por 50 saquitos, $ 44,90; dulce Canale, $59,99 yoghurt Ilolay por 500 ml., $35, 99; pero no se encontró la leche de Precios Esenciales.

Si se colocaron distintos carteles que les anunciaron a los clientes “artículo de la canasta básica exento de IVA”.

“Acá hay muy buenos precios, pero de todas maneras desde el 1° de octubre hasta ahora yo noto aumento en todos los alimentos, en algunos son hasta del 30 por ciento”, sostuvo Nicolás, un estudiante que ayer observaba detenidamente entre la variedad de yerbas, las de Precios Esenciales.

Para muchos atrás quedó el hábito de comprar lo que se necesita y se quiere en un solo comercio. Por eso es usual encontrar “migrantes” de diferentes barrios que, por medio del boca a boca o de las redes, se enteran que tal o cual producto determinado comercio lo tiene sensiblemente rebajado.

“Uno está atento a las ofertas porque a veces te bajan mucho por ejemplo la yerba, pero en cuanto querés comprar el resto de las cosas, te das cuenta que se desquitan por ese lado; lo barato es solo como un señuelo”, sostuvo Elena, quien dijo hacer malabares para que la jubilación mínima le rinda sin tener que endeudarse.

En un supermercado de Tolosa que pertenece a una reconocida cadena, los productos de Precios Esenciales prácticamente desaparecieron de las góndolas. Si se encuentra leche a $35,90; se promociona que la de una primera marca está a $49,90 sin IVA, pero en el segmento en el que antes se exhibían los quesos cremas y otros productos lácteos que entraban dentro de ese programa, no quedaron ni los carteles.

Los pocos productos de Precios Esenciales están colocados en su mayoría los estantes mas bajos de las góndolas, casi a fuera de la vista.

Pero si uno se agacha es posible ver que en el fondo aún queda alguna galletita Ópera a $65,50; azúcar a 34,25 o mate cocido a $ 44.

Con esfuerzo también se encuentran la yerba Ytacuá, el kilo a $104 o la Romance en igual envase a $ 112.

El vino en tetra está a 39,50 y uno de tres cuarto a $59,50.

En ese supermercado brilla por su ausencia la harina.

“Soy jubilado, vivo cerca y aunque no tenga que comprar nada me doy una vuelta para ver si ponen alguna oferta, pero está muy complicado”, dijo Alberto, al tiempo que sacaba uno de los folletos en el que la firma promociona los descuentos de determinados productos.

SIN CONTROLes

Henry Stegmayer, titular de la Asociación Civil Consumidores Responsables y del área de Consumo de la Defensoría del Pueblo provincial, indicó que hacen recorridas y reciben informes semanales de no menos de 30 municipios. “En general -explicó- no hay un problema con el precio, el precio acordado suele estar bien: si el azúcar tiene que estar a $36, está. El problema -remarcó- es encontrar el producto”.

El referente de los consumidores consideró que “los supermercados nunca se hicieron cargo del compromiso de garantizar el stock (de los productos de Precios Cuidados) ni de mantener la reposición”.

Otro problema que detectan en las recorridas es el de la escasa visibilidad de los productos. “Deben estar a una altura media, y que tengan, por lo menos, dos o tres paquetes del mismo para que la gente lo pueda ver y acceder”, dijo, pero subrayó que “no se cumple”.

“Con los Precios Esenciales (los 64) eso se cumplió un poco más”, estimó, aunque la aplicación también tuvo sus irregularidades. “Por ejemplo -recordó- cuando lo lanzaron salí sorprendido gratamente de un supermercado de avenida 7 porque los productos estaban y se los encontraba bien señalizados. Al salir me fui otro local de la misma cadena y todo lo contrario: faltaban productos, estaban sin señalizar o escondidos”. O sea, incluso en la misma firma, de un día al otro o de una sucursal a la otra, hay diferencias.

Para Stegmayer “lo que no hubo es un control estatal” para garantizar que las condiciones prometidas en el programa se cumplan.

Desde el Gobierno, en cambio, vienen sosteniendo que el nivel de cumplimiento de Precios Cuidados y Productos Esenciales “es alto, desde que se iniciaron ambos programas”.

Escasez de productos o mala señalización en góndola, son dos de las quejas frecuentes