Quieren estudiar o aprender un oficio, pero los ladrones no los dejan en paz

Les pasa a los alumnos del turno noche del Centro de Formación de 56 y 135. Los asaltan y les rompen los autos

Son casi 1.500 los adultos que asisten a un centro de formación de Los Hornos para aprender algún oficio, y, entre ellos, no son pocos los que lo hacen en el turno de la noche, después de trabajar todo el día. Lo grave es que a ese valorable impulso de estudiar para salir adelante lo frena un problema que no es nuevo aunque “recrudeció en el último mes y medio: los robos”, dijo a este diario Augusto Ardissino (38), director del Centro de Formación Nº 413, que funciona en el edificio administrativo del ex ferrocarril provincial, en 56 y 135.

Los hechos suceden, en general, “cuando (los alumnos) están en clase, a las 19 o 19.30”, aseguró Ardissino, aportando que ellos salen “a controlar para cuidar el lugar, pero cuando oscurece roban estéreos y rompen los vidrios de los coches de gente que viene de trabajar”. Incluso, recordó, “a algunas alumnas las han abordado cuando estacionan para entrar a clase”.

En este Centro de Formación que pertenece a la ONG Unión de Mujeres Platenses y otorga títulos oficiales por un convenio con el Mininisterio de Educación de la Provincia, se mostraron convencidos de que los delincuentes “están al acecho; esperan a dos o tres cuadras y actúan”.

Los alumnos son mayores de 35 años y el lugar está abierto de 8 a 22, pero, si de inseguridad hablamos, las últimas cuatro horas (de 18 a 22) son las más complicadas. En ese turno acuden “entre 500 y 600 personas”, detalló Ardissino.

Los cursos son totalmente gratuitos y no se paga matrícula; solamente los 100 pesos voluntarios para la cooperadora. “Con esa plata compramos cinco cámaras internas y externas y también tenemos una alarma”, aseguró el director, aunque nada de eso amedrenta a los ladrones “porque saben que no hay presencia policial”, argumentó Ardissino. De hecho, el jueves último “volvieron a robar pertenencias de dos autos, llamamos al 911 y nunca llegó el patrullero”, reveló indignado.

Contó también que los alumnos “nos comentan de su preocupación y hasta tengo audios de algunos de ellos que me dicen que no quieren seguir viniendo por esta inseguridad”, en particular aquellos que dependen de sus autos para trabajar.

El Centro de Formación arrancó hace 10 años con sólo ocho cursos. Ahora dispone de 50, entre los que resaltan oficios como los de plomería, gas, electricidad, energía solar, gastronomía y peluquería, aunque la matrícula no fue lo único que creció. “En el último tiempo tenemos dos o tres robos por semana”, refirió Ardissino, “se hacen las denuncias, pedí presencia de móviles después de las 19 y hasta hablé con el comisario, pero nunca tuvimos respuesta”, se quejó. Habló incluso “con personal de la garita policial de 56 y 136, pero me dijeron que no pueden”. Es por eso que todos los que forman parte del Centro ya analizan hacer alguna protesta, como un corte de calle, por ejemplo.