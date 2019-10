Compromiso y redes sociales, rasgos del voto más joven

Desde la charla familiar a la interacción en redes, muchos son los recursos que consideran válidos para prepararse. Mirada crítica y alerta frente a bots y fake news

“Deber cívico y moral”, “Compromiso”, “Oportunidad de expresarnos”, “Herramienta para tomar las riendas de nuestro futuro”, son algunas de las expresiones con las que los votantes más jóvenes explican su decisión de ir este domingo a las urnas. Para algunos, será la primera vez. Para otros, la segunda, ya que hicieron su debut en las Paso, el último 11 de agosto. Y muchos coinciden en destacar que, en un mundo en el que abunda la información, no desdeñan ningún recurso para el debate: desde la mesa familiar hasta las redes sociales, cada una con su característica particular y con el espíritu crítico siempre alerta para identificar bots y fake news.

Así surge de un diálogo mantenido con este diario por alumnos de entre 16 y 17 años del Colegio Nacional y del industrial Albert Thomas.

Para los platenses sub 18, esos que no están obligados a votar, pero eligen hacerlo, las redes sociales son un ingrediente infaltable de la vida cotidiana y ese es uno de los rasgos que los diferencian de otras generaciones.

Con todo, difieren en la forma en que las consideran a la hora de prepararse para votar. Para algunos son “un elemento fundamental”, mientras que otros la consideran apenas “un complemento” de otras fuentes. Otros dicen evitar los mensajes políticos en determinadas redes “para no discutir con gente que se pone muy fanática”.

En uno y otro caso, destacan que hay mucha diferencia entre las distintas redes y que Twitter e Instagram resultan las más útiles para la información y el debate político, mientras que Snapchat y WhatsApp no son tan aptas para esa función y Facebook es considerado un recurso “para gente más grande”.

Los jóvenes que eligen votar reconocen también que hay otros chicos en su misma situación que optan por no hacerlo y que, en algunos casos, hay desinterés y apatía entre los adolescentes. Entre unos y otros, hay casos como el de Kedy García (16) una de las que todavía no se decide si ir o no ir a votar el domingo: “No me interesa demasiado”, reconoce Kedy.

Pero si bien las posiciones están repartidas, los chicos dicen que “hay que romper con el mito de que no nos comprometemos o somos muy jóvenes para opinar. Son muchos los adolescentes que se interesan” no sólo votando, sino también desde otras formas de participación. Algunos agregan que “hoy la apatía es mas común en algunos adultos que en los chicos”.

Por otra parte reconocen que están en una edad en la que el peso de las opiniones del hogar se hace sentir y aún así hay quienes discrepan con de la posición política de sus padres. Entienden que los ámbitos de formación, especialmente la escuela, ayudan a conformar una identidad política. Menos se debate, sostienen, en ámbitos barriales, como los clubes.

la importancia de participar

Más allá de que no tengan la obligación de votar, los chicos que deciden hacerlo lo hacen porque consideran a la participación como una herramienta fundamental para decidir.

Para Uma Lázaro Arias (16), que hoy votará por segunda vez porque ya habia emitido su primer voto en las Paso, “votar es la herramienta que tenemos para tomar las riendas del futuro y cambiar las cosas que no nos gustan”.

Ciro Fracassi (16), por su parte, destaca que “en realidad no es que el voto no sea obligatorio entre los 16 y los 18, sino que no está penalizado el no ir a votar. Yo creo que hay un deber cívico y moral en ir a votar y por eso elijo participar”.

“Hay mucha gente que piensa que no podemos opinar por ser muy jóvenes y por eso considero que es muy importante ir a votar. Hay que romper con la idea de que los adolescentes no nos comprometemos y no hacemos nada”, dice por su parte Juana Dowbley (17).

“En todo caso”, dice Ulises Pereira (16) es más común ver a personas mayores que se preguntan para qué ir a votar, y no tanto a los adolescentes”.

A los 16 años, Pedro Patané dice que hay que leer Historia para entender porqué votar desde la edad más temprana es importante: “hubo generaciones que a nuestra edad no podían votar y tuvo que morir mucha gente para que tengamos democracia. Es por eso que creo que tenemos que valorar la participación”.

Para Macario Corrales Russo (18), lo importante antes de cualquier elección es “escuchar a una pluralidad de voces”. Y en eso coinciden muchos de sus compañeros, quienes destacan que para lograrlo vale el debate en la casa, en el barrio, en la escuela y en las redes sociales.

“Se recurre a un poco de todo: medios tradicionales, redes, el debate en la casa”, dice Tobías González, que hoy votará por primera vez.

“En casa se habla de política, pero no todos los días, de vez en cuando”, dice Iván Carbone que votará hoy por primera vez.

Para Nino Ranallettia (16), “se escucha de política a través de los medios, en la tele, o hablando con los padres. En las redes a veces no se comparten mensajes políticos para no discutir”.

Para muchos estudiantes como Macario Corrales Russo, aquellos chicos interesados en política ven que la escuela ocupa un papel fundamental aportando información.

Muchos votantes sub 18 destacan, además el rol de internet y las redes sociales a la hora de informarse y formarse políticamente. Pero mientras algunas consideran esas herramientas como fundamentales, otros creen que son apenas un complemento de otras.

“Frente a otras generaciones nosotros contamos con Internet y nos podemos enterar al instante de lo que pasa en Chile o en el Amazonas”, dice Macario Corrales Russo. Aunque para Pedro Patané, “Las redes son un complemento de lo que uno puede conocer en la escuela, en su casa o leyendo historia”,

Y en ese amplio universo de las redes encuentran ventajas y desventajas.

Por caso, eligen Twitter e Instagram para los debates, pero poco WhatsApp o Snapchat.

De Twitter reconocen seguir cuentas de políticos, aunque saben que allí lo que más se encuentra son slogans de campaña.

Y aunque saben que el caudal de información al que están expuestos los hace muy críticos desde temprano a los mensajes, también reconocen que en las redes se hace difícil reconocer a los bots. A veces son obvios, pero otras veces cuesta detectarlos, sugieren los chicos.

