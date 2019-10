Estiman que hasta diciembre el mercado inmobiliario de la Región seguirá estancado

Desde el sector afirman que son pocas las operaciones que se concretan estos días y que los que tienen dólares prefieren no correr riesgos hasta que se defina la política económica

Tras la implementación del nuevo cepo en la compra de dólares para el ahorro, en el sector inmobiliario consideran que casi con seguridad las compra - ventas estarán paralizadas hasta diciembre próximo, cuando asuman las nuevas autoridades nacionales. Tanto en el Colegio de Martilleros de La Plata como en las inmobiliarias consultadas se indicó que todos los actores de la actividad están a la espera de ver cuáles serán las próximas medidas económicas.

“En la mesa directiva se analiza el panorama ante el nuevo cepo, la gente está adormecida por el efecto electoral de este año y además hay que tener en cuenta que el llamado dólar blue no se comercializa; ahora se espera a que termine la transición política para ver cómo se resuelve todo”, dijo Aníbal Fortuna, presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial La Plata.

hasta diciembre, en “stand by”

En esa línea, los martilleros y operadores inmobiliarios de la Ciudad consignaron que de acá a diciembre no hay expectativa de que se pongan en movimiento las ventas de propiedades.

En relación a si la recesión llevó a que se produjeran rebajas en los precios de las propiedades en venta, tal como se registra en ciudades como capital federal, se consideró que en ese lugar es factible porque tienen muchos inmuebles ociosos en venta. En ese contexto, están los que optan por renunciar a un margen de ganancia con el objetivo de recuperar dinero para seguir invirtiendo.

Con todo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pronosticó que el año cerrará con los peores números para el sector desde 1998.

En el ámbito local se informó que como siempre pasó, el que tiene dólares los hace valer y en ese contexto, puede hacer ofertas que le resulten convenientes a sus intereses de comprador. De todas maneras, en las inmobiliarias coinciden en que son muy pocas las operaciones que se concretan por estos días (las caídas de operaciones en relación al año pasado son muy fuertes -ver gráfico-), algo que recrudeció después de las elecciones PASO.

“Los que tienen dólares guardados no quieren correr riesgos hasta ver qué pasa con la política económica de la futura gestión, siempre los actos eleccionarios paralizan las operaciones inmobiliarias”, agregó el martillero.

No obstante, se mantiene la excepción al cepo por la cual quienes habían tramitado un crédito hipotecario o Procrear antes del 31 de agosto pueden acceder a comprar hasta U$S 100.000 para adquirir una vivienda.

A la espera de las nuevas medidas, se da como un hecho que la creación de un Ministerio de Vivienda abordará todas las cuestiones que son de interés para el mercado inmobiliario.

“Expectantes”, es el término que define el estado de ánimo de los martilleros y operadores, que esperan que el año próximo haya mas equilibrio en la actividad.

“Esperamos que el año que viene la economía no sea tan estrepitosa”, sostuvieron desde el sector.

El dato alentador fue que, a pesar de los vaivenes económicos y a diferencia de otras partes, en la Ciudad no hubo cierre de inmobiliarias y, por el contrario, ahora hay cierta expectativa de recuperación con los estudiantes universitarios del interior que por estos días se lanzan a buscar departamentos.

En ese complejo contexto, hay esperanzas de que el recambio de los alquileres “oxigene” la actividad.

En cuanto a los alquileres que se renovaron en los últimos meses, se indicó que tuvieron un ajuste del 40 por ciento porque no se pudo aplicar el que hubiera correspondido al nivel de inflación ya que los inquilinos no hubieran podido pagarlo, opinaron los martilleros.

Acerca de las garantías inmobiliarias se consideró que el sistema denominado Garantía Inmobiliaria Sociedad Anónima (GISA) resulta mas accesible y hasta garantiza el pago de alguna expensa o factura de gas.

En el sector aseguran que es una herramienta útil para el inquilino, el propietario y la propia inmobiliaria cuando los inquilinos no cuentan con un inmueble de terceros como garantía. El inquilino es su propia garantía, se investiga su conducta crediticia en el Veraz, y el seguro de caución está a cargo de él.

También debe pagar por única vez el monto equivalente a un mes de alquiler, que es el 4% del total del contrato.