“Mis hijos y mi marido fueron un regalo de Dios y están con Él”

Rocío Astorga fue la única que sobrevivió a la intoxicación con monóxido de carbono en la casa que los 5 compartían en Berisso

La del 20 de septiembre pasado fue una noche feliz en la casa de 96 entre 128 y 129, que Rocío Astorga (29) compartía con su esposo Marcos González (31) y los tres hijos que tuvieron en sus diez años de matrimonio: Olivia (6); Ramiro, que hoy cumpliría 4, y Simón, de casi 2.

“Cenamos los cinco y preparé una tarta para llevar al otro día” al jardín y a la escuela primaria a los que iban Olivia y Ramiro, “porque iban a festejar el Día de la Primavera. Estuvimos hablando de cosas profundas y hasta leí un versículo de la Biblia y oramos. Nos acostamos tarde”, contó Rocío en un extenso mano a mano que mantuvo ayer en ese mismo espacio. Ya en la madrugada del 21, ella se terminó de bañar y escuchó que Marcos le decía que Olivia “se había hecho pis. Me puse a bañarla y comencé a sentir mareos e inclusive tenía la sensación de que iba a desvanecerme. Llamé por su nombre dos veces a Marcos y después no recuerdo más nada. Sólo que me desperté en el hospital de Berisso ese día de la primavera al mediodía”.

Pocas horas antes, sus padres (que viven en la parte de adelante del terreno) habían ido a la casa de la familia preocupados porque no vieron movimiento y los encontraron a los cinco inertes. Los tres nenes estaban muertos. A Rocío y a su esposo los trasladaron inconscientes al hospital Larrain. Ella pudo sobrevivir, pero Marcos falleció a los seis días.

En un primer momento la chica supuso que se habría tratado de una indisposición pasajera y que sólo ella había resultado afectada.

“Por eso le pedí a la enfermera que me comunicara con algún familiar, para saber qué me había pasado. Fue mi hermana Lucía (23) la que me contó todo, después de hablar con un grupo de psicólogos del hospital, que se quedaron afuera de la habitación, atentos a la reacción que yo pudiera tener”.

Para entonces los peritos ya habían determinado que todos se intoxicaron con monóxido de carbono. “El calefón de casa quemó mal”, explicó Rocío a este diario.

Se la ve tranquila. Es que a ella y a Marcos los unía la religión cristiana evangélica, cuya fe profesan también los padres y la hermana de Rocío. Por eso es que ninguno define a lo que pasó como una tragedia y en distintos momentos de la entrevista coincidieron en decir que “ellos (por Marcos y los tres nenes) ahora están en el cielo, sintiéndose plenos de estar con el Señor. Mis hijos y mi marido fueron un regalo de Dios. Tuvimos el privilegio de compartirlos y disfrutarlos. Y es lo que nos hace sentir mucha paz”, completó Rocío. Con el mismo sentimiento escribió una carta que posteó en su perfil público de la red social Facebook (ver aparte).

“Pertenezco a la Iglesia Pueblo Nuevo Sudeste (en 86 entre 12 y 13) desde los 18 años. Ibamos con Marcos”, comentó esta joven que es docente y trabajó hasta las vacaciones de invierno, porque después “quise tener un tiempo libre para dedicarme más a mis hijos”.

Marcos tenía una empresa de mensajería, pero también trabajó en tareas de mantenimiento en el teatro Coliseo Podestá, en el hipermercado Nini, en un correo privado y en una fábrica de autopartes”.

Por eso permitió evocarlo con una sonrisa: “Era como Mc Giver, porque sabía hacer de todo en tareas de mantenimiento”. En diciembre hubieran cumplido 10 años de casados: “Era un ser maravilloso”, resumió.

Amelia, la mamá de Rocío, contó que “a mis nietos los lloro y extraño todos los días, pero el Señor nos da tranquilidad y la fuerza espiritual. Ellos están bien en el cielo. Y nosotros reconfortados por eso”.